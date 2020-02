Star Wars 9: come è stato ricreato il personaggio di Leia? La risposta in un video sugli effetti speciali

Dopo quasi due anni di silenzio, Bloody Disgusting ha confermato il ritorno sul grande schermo di The Crow e il progetto è nuovamente in fase di sviluppo.

Sony poco tempo dopo cancellò The Crow dai film in uscita a luglio 2018.

The Crow: Starway to Heaven è una serie TV/reboot che ripercorre esattamente gli stessi avvenimenti del fumetto The Crow di James O'Barr e del film di Alex Proyas. È stata trasmessa dal 1998 al 1999 per un totale di 22 episodi. Protagonista della serie, nei panni di Eric Draven, l'attore Marc Dacascos, Sabine Karsenti interpreta la fidanzata di Eric, Shelly Webster e Katie Stuart è la piccola Sarah Mohr.

Il rituale consiste in regole molto precise: cavare gli occhi blu a Lily e donarli alla fidanzata Lola Byrne ( Tara Reid ), satanista e strega specializzata in magia nera.

È il giorno di Ognissanti, Sarah esce di casa e segue il corvo fino al porto della città e assiste alla resurrezione di Ashe dalla sua tomba. La ragazza lo porta nel suo appartamento e spiega ad Ashe che è morto. L'uomo si fa prendere dal panico e fugge via, fino ad arrivare a casa sua dove rivive gli ultimi momenti prima della morte sua e del figlio Danny. Una volta presa la consapevolezza di essere tornato sulla Terra per vendicare la morte del figlio Danny, Ashe va alla ricerca di Judah con l'obiettivo di ucciderlo.

Il fil rouge è Sarah, la bambina del primo film e ormai diventata adulta. La ragazza lavora di giorno in una saletta per tatuaggi e di notte dipinge immagini surrealiste di persone morte e risorte. Sarah ha incubi ricorrenti su Ashe e Danny e, dopo una giornata di lavoro nel negozio di tatuaggi, viene visitata nel suo appartamento da un corvo, il quale osserva l'anello che Eric Draven le regalò molti anni prima.

The Crow: City of Angels è un film diretto da Tim Pope e sequel dell'omonimo lungometraggio diretto da Alex Proyas.

Il regista Alex Proyas e Dream Quest , la compagnia di effetti speciali, sono stati in grado di migliorare digitalmente, alterare e modificare i filmati di Brandon Lee per creare le scene necessarie al completamento del live-action.

Eric uccide tutti i membri della banda responsabili della sua morte e della fidanzata: Shelby the Giant, T-Bird, Top Dollar, Fun Boy e Two Tono.

La storia del fumetto ruota intorno alla vendetta di una giovane rockstar di nome Eric Draven . Un anno dopo che lui e la sua fidanzata sono stati brutalmente assassinati da una gang di Detroit, Eric resuscita dalla tomba per vendicarsi. Eric non può essere ucciso da nessuno perché è già morto.

O'Barr per realizzare il fumetto fuse nell'universo due storie: una era la sua tragedia personale sopracitata e la seconda era la storia di due fidanzati uccisi a Detroit per un anello da 20 dollari, notizia che il fumettista aveva letto su un giornale.

L'idea di The Crow iniziò a balenare nella mente del fumettista dopo aver perso la sua fidanzata , uccisa in un incidente stradale da un pirata della strada quando lui aveva 18 anni.

The Crow (Il Corvo) è un fumetto di James O’ Barr, pubblicato per la prima volta da Caliber Comics tra il 1988 e il 1989.

