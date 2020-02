The Wonderful 101 ritorna e ha già raccolto un milione di euro

Videogames

di Stefania Sperandio - 05/02/2020 08:50

PlatinumGames ha lanciato una campagna di crowdfunding per il suo videogioco: i fan hanno risposto con entusiasmo e hanno donato un milione di euro, rispetto ai 45mila euro inizialmente richiesti.

PlatinumGames, sviluppatore giapponese attualmente impegnato su Bayonetta 3 e sull'ancora misterioso Babylon's Fall, ha appena aggiunto un'ulteriore freccia al suo arco. Da qualche tempo, la compagnia lanciava riferimenti e allusioni a un possibile ritorno di The Wonderful 101 – e così è stato.

Nelle scorse ore, è stata lanciata una campagna di crowdfunding, che chiede ai videogiocatori di donare denaro per la realizzazione della nuova uscita del videogioco di Hideki Kamiya e Atsushi Inaba. Inizialmente, gli sviluppatori avevano fissato in circa 45mila euro la cifra necessaria per rendere la cosa realtà, ma la risposta degli appassionati ha superato ogni più rosea aspettativa: a nemmeno ventiquattro ore dal via all'iniziativa (che andrà avanti per un mese), infatti, è già stata varcata la soglia di 1 milione di euro di donazioni.

Una cifra così importante consentirà a PlatinumGames di portare il gioco su Nintendo Switch (si sarebbe realizzato con 50mila euro), su Steam per PC (250mila euro) e su PlayStation 4 (500mila euro). Inoltre, superato il milione, saranno inclusi nuovi contenuti inediti rispetto all'uscita originale, il primo dei quali sarà una speciale modalità a tempo. A 1,5 milioni sarà aggiunta una nuova avventura con un altro eroe, Luke, mentre in caso si arrivasse a 1,75 milioni di euro ci sarà anche una colonna sonora remixata con un ospite speciale, ancora non svelato.

The Wonderful 101, action adventure in cui si vestono i panni di alcuni supereroi che reclutano anche i cittadini durante le loro battaglie, arrivò originariamente nel 2013, come esclusiva per Nintendo Wii U. Anche a causa del mercato limitato della console, però, il gioco non riuscì a diventare il più amato tra le produzioni di PlatinumGames, nonostante i voti positivi della critica specializzata.

La sua nuova uscita sulle piattaforme attuali, che dovrebbe concretizzarsi a novembre 2020, potrebbe regalargli nuova popolarità, visto il grande entusiasmo mostrato dai fan in occasione della campagna di raccolta fondi.