Tiziano Ferro: teaser e prime informazioni sul documentario speciale

È finalmente arrivato il teaser trailer di Ferro, il documentario speciale su Tiziano Ferro che sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire da giugno 2020. Nel promo, Tiziano si trova in una chiesa a mani giunte.

A pensarci bene, non sarei dovuto arrivare nemmeno a trent’anni. Sembra sempre di camminare al buio completo. Certe guerre te le porti dietro: a volte ci convivi, a volte riesci a farci pace. Quelli come me hanno un’aspettativa di vita bassa: quaranta è più di quello che avrei mai sperato. Ora, è tutto in discesa. La vita è iniziata di nuovo, adesso. Come mi chiamano? Ferro.