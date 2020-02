Birds of Prey: il soundtrack della Fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 06/02/2020 11:29 | aggiornato 06/02/2020 11:38

15 brani per una fantasmagorica colonna sonora!

Al cinema da oggi 6 febbraio 2020 c'è Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): il nuovo film DC distribuito da Warner Bros., prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Robbie veste per la seconda volta (dopo Suicide Squad del 2016) i panni di Harley Quinn e, questa volta, lo fa da assoluta protagonista.

In un film che è sinonimo di emancipazione femminile, Harley forma il gruppo delle Birds of Prey, composto da Cacciatrice, Renee Montoya e Black Canary, per salvare Cassandra Cain detta Cass e per affrontare il cattivo Roman Sionis aka Black Mask.

Il lungometraggio è scandito da una colonna sonora davvero brillante, solo accennata nei vari trailer e nel filmato promozionale in testata a questo articolo.

Il CD audio della soundtrack edito da Atlantic Records, sarà in vendita dal 7 febbraio 2020 e contiene 15 brani di artisti vari:

Atlantic Records L'album di Birds of Prey

I brani della colonna sonora di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Qui sotto trovate la tracklist completa di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) con i 15 brani scelti per il film, gli artisti e la durata del pezzo:

Boss Bitch di Doja Cat - 2:14 So Thick di Whipped Cream featuring Baby Goth - 2:11 Diamonds di Megan Thee Stallion and Normani - 3:19 Sway with Me di Saweetie and Galxara - 2:48 Joke's on You di Charlotte Lawrence - 3:04 Smile di Maisie Peters - 2:38 Lonely Gun di Cyn - 2:38 Experiment on Me di Halsey - 3:35 Danger di Jucee Froot - 2:27 Bad Memory di K. Flay - 2:55 Feeling Good di Sofi Tukker - 3:03 Invisible Chains di Lauren Jauregui - 3:20 It's a Man's Man's Man's World di Jurnee Smollett-Bell (as Black Canary) - 2:56 I'm Gonna Love You Just a Little More Baby di Summer Walker - 2:53 Hit Me with Your Best Shot di Adona - 2:51

I singoli utilizzati per la promozione della colonna sonora di Birds of Prey sono, nell'ordine di uscita, Diamonds di MeganTheeStallion and Normani, Joke's on You di Charlotte Lawrence, Boss Bitch di Doja Cat e Sway with Me di Saweetie and Galxara.

Il video clip di quest'ultimo lo potete vedere qui sotto, direttamente dal canale YouTube ufficiale di Atlantic Records:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), basato sui personaggi DC, è stato scritto da Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel, Christina Hodson e Greg Land, diretto da Cathy Yan con Margot Robbie (Harleen Quinzel/Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli/Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance/Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya), Chris Messina (Victor Zsasz), Ella Jay Basco (Cassandra Cain) e Ewan McGregor (Roman Sionis/Black Mask).