È morto Giovanni Cattaneo, l'iconico Capitan Findus delle pubblicità anni '70

di Rina Zamarra - 06/02/2020 10:08 | aggiornato 06/02/2020 10:16

Giovanni Cattaneo si è spento all'età di 84 anni a Milano: il suo volto era diventato famoso negli anni '80 grazie alla pubblicità dei bastoncini di pesce.

Il primo Capitan Findus ci ha lasciato. Giovanni Cattaneo si è spento a 84 anni, il suo viso bonario fu scelto nel 1978 per interpretare il famoso capitano protagonista degli spot dei bastoncini di pesce.

Il successo delle pubblicità fu tale che Giovanni vestì i panni del lupo di mare fino al 1988 e finì per essere il volto di un personaggio iconico e conosciuto in tutta Europa. In Gran Bretagna avevano la versione con il Captain Birdseye, in Francia con il Capitain Iglo e in Germania con il Kaptin Iglo.

Purtroppo Giovanni è morto nell’Istituto Geriatrico Redaelli di Milano, dove era ricoverato da tempo a seguito di una serie di tristi vicende personali.

Fino ai primi anni 2000, infatti, aveva vissuto una vita normale e abitato in una bella casa. A seguito, però, di una truffa aveva perso tutto. Giovanni era caduto vittima di un gruppo di persone che lo avevano coinvolto nell’apertura di ristorante, inducendolo a investire tutti i risparmi. Dopo la perdita del suo denaro, aveva intentato una causa nel 2001. Le cose, però, erano precipitate e Giovanni era finito in una casa popolare in zona Corvetto.

Le sue condizioni erano diventate molto precarie. Giovanni, infatti, passava le giornate con il suo pastore tedesco Com e con i ricordi e i cimeli del periodo più bello della sua vita, quando interpretava proprio il Capitan Findus.

Persino dalla sua casa popolare poi era stato costretto ad andare via dopo l’occupazione abusiva da parte di una famiglia rom nel 2016.

Il dramma di Giovanni Cattaneo: "Non ho casa né soldi. Ridatemi almeno il mio cane" - Vergogna vergogna vergogma! https://t.co/YdGBHqjaZd — in UK Pao 🇮🇹💚🖤 (@paoletta2869) October 7, 2016

Insomma, gli ultimi anni della vita del primo Capitan Findus sono stati piuttosto burrascosi. Eppure, Giovanni si era sempre dato da fare cimentandosi nei lavori più disparati da facchino a tassista, da bibliotecario a bidello, da maschera al Teatro alla Scala di Milano a vigile urbano fino ad attore di fotoromanzi per Grand Hotel. Lui stesso aveva raccontato di essere stato scelto per il suo viso dai lineamenti dolci e di essere stato ribattezzato all’epoca “Gianni l’Amour".

Le spoglie di Giovanni Cattaneo saranno portate a San Michele dei Mucchetti, in provincia di Modena, suo paese di origine.

R.I.P. Giovanni Cattaneo