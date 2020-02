Fast & Furious 10 potrebbe essere diviso in due film

Cinema

Secondo Vin Diesel, la 'The Fast Saga' potrebbe concludersi con la divisione dell'ultimo capitolo in due parti.

Nonostante Fast & Furious 9 debba ancora arrivare al cinema, è già tempo di parlare di Fast & Furious 10.

Il film che dovrebbe concludere la The Fast Saga però, potrebbe essere diviso in due parti, seguendo la scia di altre saghe cinematografiche che si sono concluse in quel modo, come Hunger Games o Harry Potter.

Questa conclusione rimane, per ora, solo un’idea che, tra l'altro, avrebbe suggerito proprio Vin Diesel, come lui stesso ha raccontato durante un’intervista a Total Film (via Games Radar):

Ho cominciato a pianificare Fast 10 prima che iniziassimo a girare Fast 9, più o meno. Questo universo è talmente solido e così ricco di talento e di storia che, in un certo senso, è totalmente fattibile avere degli spin-off e penso sia qualcosa di inevitabile. Universal se lo merita dato quanto ha investito in questa piccola saga. E per i fan, anche se Fast 10 parte uno e due saranno la conclusione, sarebbe bello che questo mondo possa proseguire per le generazioni a venire.

Esattamente nel 2019 è uscito il primo spin-off della saga, Hobbs & Shaw: il film, con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham ha portato a casa un ottimo risultato al botteghino, guadagnando qualcosa come quasi 760 milioni di dollari in tutto il mondo.

Segno che, in effetti, gli spin-off di Fast & Furious hanno tutte le carte in regola per avere successo e per ampliare ulteriormente la saga.

In attesa di sapere altro sul film/i film che metterà/ranno la parola fine ad una delle saghe più longeve e fortunate della storia del cinema, non resta che gustarsi Fast & Furious 9. Diretto da Justin Lin, questo nono capitolo arriverà al cinema il prossimo 21 maggio 2020.

E voi, che pensate di questa possibile divisione del decimo film di Fast & Furious?

