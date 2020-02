TV News Le regole del delitto perfetto

di Chiara Poli - 06/02/2020 08:58 | aggiornato 06/02/2020 09:03

Showtime ha ordinato la prima stagione di First Ladies: Viola Davis de Le regole del delitto perfetto sarà Michelle Obama. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Ha recentemente detto addio ad Annalise Keating, il suo personaggio ne Le regole del delitto perfetto.

Un personaggio che ha ulteriormente evidenziato il grandissimo talento di Viola Davis, attrice già premiata con un Oscar, un Golden Globe e un Emmy Award.

E ora, mentre l'ultima stagione de Le regole del delitto perfetto va in onda su FOX, la Davis ha già scelto il suo prossimo ruolo: il network Showtime ha infatti confermato l'ordine per la prima stagione di First Ladies, la serie in cui Viola Davis vestirà i panni di Michelle Obama.

Variety fa sapere che l'episodio pilota ha convinto tutti, confermando l'ordine di una prima stagione a circa cinque mesi dalla notizia di quel pilot che proprio Variety aveva diffuso.

Poco dopo la notizia dell'ingresso di Amirah Vann - Tegan Price ne Le regole del delitto perfetto - nel cast di Star Trek: Picard, ecco che anche Viola Davis ha già il suo prossimo ruolo.

First Ladies, di cui la Davis sarà anche produttrice esecutiva insieme a Julius Tennon, porta la firma di Aaron Cooley (Best. Worst. Weekend. Ever.) e racconterà le vicende private e politiche delle più amate e conosciute first ladies nella storia degli Stati Uniti.

Nella prima stagione conosceremo Eleanor Roosevelt, Betty Ford e, appunto, Michelle Obama.

HD Getty Images L'attrice Viola Davis

Il Presidente di Showtime, Jana Winograde, ha dichiarato:

Nel corso della nostra storia, i coniugi dei presidenti hanno esercitato un'influenza notevole, non solo sui leader della nazione ma sul Paese stesso. First Ladies si inserisce perfettamente nel panorama di Showtime di fiction e politica, rivelando quanto le relazioni personali abbiano un impatto su eventi sia domestici che globali. Far interpretare Michelle Obama a Viola Davis è un sogno diventato realtà e non potremmo essere più fortunati ad avere il suo straordinario talento per il lancio di questa serie.

La produzione dovrebbe iniziare a maggio, quando Viola Davis avrà concluso la sua avventura lunga sei anni con Le regole del delitto perfetto.

Non siete anche voi ansiosi di vederla in First Ladies?