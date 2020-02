Hugh Jackman e Ryan Reynolds celebrano un anno di tregua (a modo loro)

Celebrity

di Giulia Greco - 06/02/2020 14:11 | aggiornato 06/02/2020 14:14

A una anno dalla tregua con Ryan Reynolds, Hugh Jackman pubblica un video celebrativo.

Le faide tra vip a Hollywood non sono una novità, ma quella (finta) tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds ha un sapore particolarmente gustoso.

Gli attori, conosciuti dal grande pubblico per aver prestato i loro volti a Wolverine e Deadpool, hanno l'abitudine di punzecchiarsi e prendersi in giro via social.

La loro esilarante storia di scontri online è iniziata quando Reynolds ha insistentemente chiesto a Jackman fare un cameo nella saga di film dedicati a Deadpool. Quando Jackman ha rifiutato, le cose sono immediatamente precipitate.

Raramente, i due attori si sforzano di essere amichevoli l'uno con l'altro, come quando lo scorso anno hanno dichiarato fosse tempo di una tregua per promuovere le reciproche compagnie, la Aviation Gin e il Laughing Man Coffee.

Le cose non erano esattamente andate come previsto: se Ryan aveva tenuto fede alla parola data, Hugh non l'aveva fatto e ne aveva approfittato per schernire nuovamente il collega e rivale.

Da allora, è trascorso un anno esatto, e Hugh Jackman ce lo ricorda in un video caricato su Twitter.

È l'anniversario della nostra tregua. Prestate attenzione.

Reynolds non ha risposto al video, ma possiamo essere certi che sottolineerà che la faida tra i due non è mai stata accantonata e che l'antagonismo è più vivo che mai.

Solo negli ultimi mesi, Jackman è stato "accidentalmente" ripreso mentre parlava alle spalle dell'altro e lo ha preso in giro quando People ha annunciato l'uomo più sexy dell'anno.

Tregua o meno, i due continuano a farci sorridere. Attendiamo con ansia la risposta di Ryan!