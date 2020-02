Celebrity

Kevin Hart è profondamente cambiato dopo l'incidente del Labor Day. L'attore è tornato a parlarne in una intervista e la moglie, Eniko Parrish, ha confermato che lo schianto in auto lo ha reso un uomo diverso e... migliore.

La vita di Kevin Hart è cambiata in modo radicale e profondo dopo il terribile incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto nel weekend del Labor Day. L'attore lo ha ripetuto in più occasioni e adesso è arrivata anche la testimonianza della moglie, Eniko Parrish.

In un lungo servizio di Men's Health dedicato alla star del franchise di Jumanji, la donna ha rivelato che il marito è un uomo diverso:

C'erano delle volte in cui era qui, ma non era davvero qui. Non voglio dire che prima non fosse un padre di famiglia, ma l'incidente gli ha fatto recuperare un bel po' del tempo perso a causa del lavoro.

Anche Jack Black ha dichiarato che l'incidente ha trasformato l'amico e collega:

Sono andato a trovarlo poche settimane dopo e sembrava provenire da un luogo diverso a livello spirituale e di emozioni. Continuava a dire che era un'occasione per respirare, rallentare e apprezzare la sua famiglia.

Lo stesso Kevin lo ha ripetuto con convinzione, ribadendo che lo schianto in auto ha modificato la sua prospettiva e le sue priorità, soprattutto nei riguardi di Eniko e dei suoi figli, Hendrix (12), Heaven (14) e Kenzo Kash (2 e mezzo):

In tutta onestà, c'erano un sacco di cose che non stavo facendo. Adesso sto dedicando tempo a molte piccole cose importanti. Sto seduto con i bambini prima e dopo cena. Il martedì facciamo la serata taco, il giovedì quella cibo messicano e la domenica cinese. Abbiamo una serata cinema due volte alla settimana. E porto a spasso il mio dannato cane. Raccolgo la cacca del cane!

L'attore ha spiegato di avere provato una vera e propria illuminazione mentre era in ospedale e lo spettro della paralisi incombeva su di lui. La star di Jumanji ha raccontato di avere capito allora che quello che conta davvero nella vita sono le relazioni umane:

La grande rivelazione è arrivata da qualcosa che qualcuno mi ha detto: 'Non puoi essere sposato con la tua carriera e uscire con la tua famiglia'. Mi ha lasciato senza fiato.

Kevin sembra essersi veramente lasciato alle spalle gli eccessi e la vita turbolenta (che lo hanno portato anche a tradire Eniko quando era incinta di 8 mesi):

Non sto cercando di tornare al punto in cui ero prima. Voglio essere migliore di prima. È una risurrezione. Questo è il modo migliore per dirlo. Sento che l'altra versione di me stessa è morta nel momento dell'incidente e questa è nata per capire e fare meglio.

La vita ha regalato all'attore una grande, seconda occasione e Kevin appare deciso non solo a non sprecarla, ma anche a farla diventare una preziosa testimonianza per ispirare le persone.