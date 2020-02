TV News Le regole del delitto perfetto

di Chiara Poli - 06/02/2020 07:34 | aggiornato 06/02/2020 07:39

Dal ruolo di Tegan Price ne Le regole del delitto perfetto a quello di una donna romulana in Star Trek: Picard. Ecco il prossimo impegno lavorativo della bravissima Amirah Vann.

Inutile girarci intorno: Le regole del delitto perfetto è alla sua ultima stagione, e i suoi interpreti devono guardare avanti.

Se Viola Davis, attrice Premio Oscar, non avrà certo problemi a trovare lavoro, i suoi colleghi iniziano a stringere accordi per nuovi ruoli televisivi.

A cominciare da Amirah Vann, la straordinaria interprete di Tegan Price - ora capo di Annalise Keating alla Caplan & Gold - che è entrata nel cast di Star Trek: Picard.

Lo rivela in esclusiva Deadline, che racconta come l'attrice sia pronta a comparire già nello sneak peek dell'episodio della prossima settimana della nuova serie trek.

Amirah Vann sarà chiamata a dar vita al personaggio di Zani, una donna appartenente al Qowat Milat, un ordine religioso romulano insediatosi sul pianeta coloniale di Vashti.

Non ci sono altre informazioni sugli episodi successivi di Picard - che per la prima stagione saranno 10 - ma le premesse sono già ottime.

Dopo il debutto in un cortometraggio nel 2006, Amirah Vann si è fatta conoscere grazie a una serie di ruoli sul piccolo e grande schermo, da Girls a Mai così vicini, da Mozart in the Jungle a Tracers.

Nel 2016 ha ottenuto il suo primo ruolo fisso in TV, quello di Ernestine nella serie Underground, che l'ha impegnata fino al 2017.

Nello stesso anno è entrata nel cast de Le regole del delitto perfetto per dar vita all'avvocato Tegan Price, donna in carriera forte e determinata con un lato fragile da nascondere, proprio come Annalise.

Non a caso, le due donne legano molto, diventando amiche in breve tempo.

La Vann ha recitato anche nello spin-off di The Closer, Major Crimes, nel ruolo dell'agente speciale Jazzma Fay, e nella serie TV Unsolved.

Nel 2019 ha fatto parte del cast del film Miss Virginia accanto a Vanessa Williams, Adina Porter e Matthew Modine.

Nella sesta e ultima stagione de Le regole del delitto perfetto, in onda ogni mercoledì alle 21.00 su FOX in prima assoluta, ha mostrato la complessità del personaggio di Tegan, comportandosi proprio come avrebbe fatto Annalise: ha mentito, nascosto prove, manipolato informazioni.

Nel bel mezzo di un divorzio molto doloroso, Tegan riesce comunque a non perdere la lucidità e a continuare nel suo intento: vincere ogni causa possibile e concentrarsi sulla propria carriera.

Non perdete gli episodi de Le regole del delitto perfetto: ci aspettano tantissimi colpi di scena!