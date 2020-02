Matrix 4 ha iniziato le riprese: Keanu Reeves in due video dal set

Cinema

Il set del nuovo film di Lana Wachowski fa capolino tra le strade di San Francisco, e mostra un Neo piuttosto diverso da quello visto negli ultimi atti della trilogia originale.

Matrix 4 diventa un progetto sempre più concreto. Prova ne è la diffusione su internet di alcuni video provenienti direttamente dal set del nuovo film di Lana Wachowski, in cui è possibile osservare in azione il protagonista indiscusso della trilogia originale, ovvero Neo, portato in scena da Keanu Reeves.

La location scelta per girare queste prime scene, come segnalato da Comicbook, è San Francisco. Una location piuttosto affollata, visto che il primo video disponibile, pubblicato su Twitter, è di un passante che si stava recando sul proprio posto di lavoro:

Incontrare l’Eletto prima di andare in ufficio è un’esperienza sicuramente entusiasmante, e a questo si deve aggiungere anche la presenza di Lana Wachowski. In un secondo video, questa volta pubblicato su Instagram, è possibile vedere la regista confrontarsi brevemente con Keanu.

È evidente che queste brevi clip non aiutano a comprendere qualche particolare in più sulla trama di Matrix 4, finora avvolta nel più assoluto mistero. Certo è che Neo, in questa particolare sequenza, sembra aver cambiato decisamente look, abbandonando l’iconico abito di pelle nera che lo ha accompagnato per gran parte della trilogia originale. Più che il signor Anderson, questa nuova versione del personaggio di Keanu Reeves somiglia molto a un altro protagonista portato in scena dall’attore, ovvero il letale John Wick, con tanto di capelli e barba lunga.

Neo e Trinity di nuovo nella tana del bianconiglio

L’arrivo delle prime immagini dal set di Matrix 4 fa nuova luce su un progetto che, col tempo, sembra crescere di importanza e dimensioni. Dopo la conferma del ritorno di Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss, che riprenderanno i ruoli di Neo e Trinity, le ultime notizie vedono Priyanka Chopra come la maggiore indiziata per entrare a far parte del cast del film. Le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il ruolo della star di Quantico sono numerose. Le prime teorie dei fan, come si legge anche su questo thread di Reddit, vedono Priyanka vestire i panni di Sati, la bambina che nella parte finale della trilogia originale giocava un ruolo tanto criptico quanto importante.

Per il resto, è noto che il film diretto da Lana Wachowski potrà contare, tra gli altri, su Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith e Jonathan Groff. Hugo Weaving, invece, non riprenderà il suo ruolo di agente Smith.

