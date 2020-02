Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, il teaser trailer

CinemaAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 06/02/2020 10:11 | aggiornato 06/02/2020 10:14

Il franchise dei Minions continua raccontando la storia prequel con Gru bambino.

La fine dell'estate 2020 si chiuderà con tanto divertimento grazie a Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo: il nuovo film d'animazione targato Illumination che sarà nei cinema italiani dal 27 agosto.

Dopo il mini-trailer mostrato durante il Super Bowl 2020, Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer del sequel del film Minions (uscito nel 2015), per raccontare la storia del piccolo Gru e di come è diventato un cattivissimo!

Il trailer, che apre questo articolo, mostra il bambino Gru a colloquio con i Vicious 6 (Malefici 6), ovvero il gruppo malvagio che può dargli "l'attestato di cattivo". I Malefici 6 lo deridono perché è troppo piccolo e non ha ancora un curriculum da vero cattivo, così Gru li deruba di una pietra preziosa e scappa.

Per creare un diversivo, Gru affida la refurtiva a uno dei Minion (Otto) ma questo è talmente attratto da una piccola pietra con degli occhi incollati sopra che scambia l'oggetto affidatogli da Gru con l'insignificante sasso! Quindi sia Gru che i Malvagi 6 vanno alla ricerca della preziosa pietra verde.

Qui sotto potete vedere il trailer in lingua originale e ascoltare le voci dei doppiatori originali, tra cui Steve Carell (Gru) e quelle dei Malvagi 6: Taraji P. Henson nei panni della leader Belle Bottom, Jean-Claude Van Damme nel ruolo di Jean Clawed, Lucy Lawless nella parte di Nunchuck, Dolph Lundgren nelle vesti di Svengeance e Danny Trejo nei panni di Stronghold.

Universal Pictures ha anche pubblicato un poster, che potete vedere qui sotto:

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è prodotto dal fondatore e CEO Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori Janet Healy e Chris Renaud. Dopo il primo capitolo e Cattivissimo Me 3, torna alla regia Kyle Balda, affiancato da Brad Ableson e Jonathan del Val. Il film sarà al cinema dal 27 agosto 2020.

Qualche curiosità sul trailer

Il disco che Gru ruota per entrare nella tana dei Malvagi 6 è il singolo di Linda Ronstadt dal titolo You're no good del 1975. Questa è una cover del brano omonimo del 1963 cantato da Dee Dee Warwick. Nel trailer il brano non si sente.

Nel trailer, invece, si possono sentire le canzoni Sabotage dei Beastie Boys e a seguire You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones.

Uno degli aspiranti malvagi, seduti in attesa di fare il colloquio, sta leggendo la mitica rivista americana Mad Magazine e in copertina si può vedere l'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. La cover del magazine in questione è realmente esistita ed è stata pubblicata nel gennaio del 1961.