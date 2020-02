My Hero Academia: il secondo film arriverà nelle sale a marzo

AnimazioneCinema

di Silvio Mazzitelli - 06/02/2020 14:56 | aggiornato 06/02/2020 15:00

My Hero Academia The Movie 2 - Heroes: Rising arriverà nei cinema italiani per un'intera settimana, dal 19 al 25 marzo.

La stagione degli anime di Nexo Digital prosegue a marzo dopo l'arrivo dell'ottimo Promare, film d'animazione realizzato da Studio Trigger. A marzo invece toccherà a un popolarissimo fumetto nato sulle pagine di Shonen Jump, stiamo parlando di My Hero Academia.

My Hero Academia The Movie 2 - Heroes: Rising, è il secondo film d'animazione dedicato al manga di Kohei Horikoshi, uscito nelle sale nipponiche a dicembre riscuotendo un discreto successo di pubblico. In Italia l'anime arriverà, grazie alla collaborazione tra Nexo Digital e Dynit, per un'intera settimana al cinema, più precisamente dal 19 al 25 marzo. Molto presto sarà possibile trovare l'elenco delle sale sul sito ufficiale di Nexodigital.

HD Studio Bones

Questo film è stato realizzato dopo il successo della precedente pellicola: My Hero Academia The Movie: Two Heroes, uscita, sempre nei cinema italiani, a marzo dell'anno scorso. Two Heroes ha incassato più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo nella sua corsa al botteghino diventando un discreto successo per la serie supereroistica tratta dal manga.

La storia di questo secondo film sarà incentrata sui personaggi principali della classe 1-A dell'istituto per aspiranti supereroi, lo Yuhei. Ritroveremo dunque Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri personaggi alle prese con un nuovo Villain chiamato Nine dalla potenza incredibile. Nine approfitterà dell'abbandono del ruolo di eroe numero 1 di All Might per portare il caos. Toccherà dunque agli aspiranti eroi, tra cui Deku erede ufficiale di All Might, fermarlo.

Anche questo film sarà realizzato dal famoso Studio Bones, che già si era occupato del film precedente e delle serie animate. Alla regia ci sarà Kenji Nagasaki, come character designer Yoshihiko Umakoshi, alla colonna sonora Yuuki Hayashi e come sceneggiatore Yousuke Kuroda.

HD Studio Bones

My Hero Academia è attualmente uno degli anime e manga più famosi della rivista Shonen Jump, con oltre 25 volumi all'attivo, due film d'animazione e ben quattro stagioni dell'anime, di cui l'ultima ancora in corso in Giappone. Secondo alcuni rumor sarebbero già stati programmati ben 10 film d'animazione legati al manga di Kohei Horikoshi, che dovrebbero arrivare con cadenza annuale.

Siete interessati ad andare a vedere il secondo film di My Hero Academia al cinema? Il primo vi era piaciuto?