Ratchet & Clank: il nuovo capitolo in uscita al lancio di PS5?

di Andrea Guerriero - 06/02/2020 09:39

Il dinamico duo di Insomniac Games potrebbe tornare con una nuova avventura tra la libreria di lancio di PlayStation 5. Fantasia o allettante realtà?

Il nome Insomniac Games non può che suscitare emozioni assai piacevoli negli animi dei videogiocatori.

Sia di quelli più giovani, che magari avranno volteggiato tra i grattacieli della New York virtuale di Marvel's Spider-Man - disponibile in esclusiva su PS4 -, sia quelli più navigati, che ricorderanno sicuramente la saga di Ratchet & Clank. Il primo titolo graziò i chip dell'indimenticabile PlayStation 2 nel 2002, catturando l'attenzione del popolo nerd con meccaniche di gioco appartenenti a diversi generi, dagli shooter in terza persona ai platform game, passando pure per gli action adventure.

Un mix vincente, che ha garantito al dinamico ed improbabile duo fama a livello internazionale, arrivando pure al cinema con un film nel 2016, da cui è stato tratto per altro una sorta di reboot per la console di ultima generazione di casa Sony.

Lo stesso che nelle ultime ore è tornato alla ribalta a causa di un rumor diramato dal portale Comicbook. L'indiscrezione, come avrete già capito, verte sulla possibilità che il team di sviluppo sia al lavoro su un nuovo capitolo del franchise, e arriva dalla viva voce di Colin Moriarty, ex giornalista e ora insider di settore. Parlando ad un podcast, l'esperto ha avanzato l'ipotesi che Insomniac stia preparando il gioco in tempo per il lancio di PlayStation 5, previsto per le festività natalizie di quest'anno:

Ratchet & Clank sarebbe in sviluppo da molto e probabilmente uscirà al lancio di PlayStation 5.

Una notizia insomma golosissima per i fanatici del brand, che potrebbero portarsi a casa in un colpo solo l'ipotetica incarnazione next-gen di Ratchet & Clank e la console di prossima generazione made in Japan. Come se non bastasse, Moriarty fissa l'uscita del titolo tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2, la cui esistenza non è mai stata confermata ufficialmente per quanto altamente probabile.

Insomniac Games/Sony

Voi cosa ne pensate, la ritenete una prospettiva credibile? Scopriremo le mosse future di Sony in occasione dell'evento di annuncio di PS5, dalla data ancora sconosciuta.