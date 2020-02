Sam Raimi è in trattative per dirigere Doctor Strange 2

Cinema

di Elena Arrisico - 06/02/2020 09:57 | aggiornato 06/02/2020 10:01

Il regista Sam Raimi sarebbe in trattative per dirigire il secondo capitolo di Doctor Strange: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dopo l'abbandono di Scott Derrickson, sarebbe il regista della trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire la scelta.

Si torna a parlare di Doctor Strange 2, seguito del film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Secondo quanto riportato da Variety, Sam Raimi sarebbe in trattative per dirigere il secondo capitolo del film facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti, Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato confermato durante il Comic-Con di San Diego dello scorso anno. Sam Raimi pare sia considerato il regista perfetto per portare sul grande schermo il sequel che ha come protagonista Benedict Cumberbatch.

HD Getty Images Sam Raimi potrebbe dirigere Doctor Strange 2

Raimi ha già lavorato nel mondo dei fumetti, realizzando la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e nel mondo dell’horror con la famosa trilogia de La casa (The Evil Dead): questo secondo capitolo di Doctor Strange dovrebbe contenere degli elementi horror, il che lo renderebbe perfetto questo progetto.

Inizialmente, anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrebbe dovuto avere Scott Derrickson alla guida ma, lo scorso gennaio – come riportato da Variety - quest'ultimo ha improvvisamente deciso di abbandonare le vesti di regista per divergenze creative, pur restando come produttore esecutivo.

Benedict Cumberbatch riprenderà il proprio ruolo dopo il primo capitolo 2016 e dopo essere apparso in Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Torneranno anche Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), mentre Elizabeth Olsen farà la sua comparsa come Wanda Maximoff/Scarlet. Rachel McAdams pare, invece, che non riprenderà il ruolo di Christine Palmer.

Walt Disney

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di maggio e dovrebbero svolgersi a Londra, New York e Los Angeles. Marvel Studios non ha ancora smentito o confermato tali voci, per cui non ci resta che attendere conferme.

L’uscita nelle sale cinematografiche di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è prevista per il 7 maggio 2021. I prossimi appuntamenti al cinema del Marvel Cinematic Universe sono fissati per il 29 aprile 2020 con Black Widow e per novembre 2020 con Gli Eterni (The Eternals).