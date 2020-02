TV News

di Chiara Poli - 06/02/2020 11:57 | aggiornato 06/02/2020 12:00

La prima stagione di Stumptown sta per tornare su FOX, con gli episodi inediti, dal 12 febbraio. Ecco dov'eravamo rimasti e cosa ci aspetta...

Segnatevi la data: Dex Parios (Cobie Smulders, How I Met Your Mother) sta per tornare con i nuovi episodi di Stumptown, in prima assoluta su FOX dal 12 febbraio ogni mercoledì alle 21.00.

Dex, suo fratello Ansel (Cole Sibius), il suo migliore amico Grey (Jake Johnson, New Girl) e l'affascinante detective Miles Hoffman (Michael Ealy, Sleeper Cell) sono pronti a regalarci nuove, emozionanti avventure con 6 episodi inediti.

La veterana dell'esercito Dex Parios, ora investigatrice privata a Portland - dov'è nata - ha il vizio del gioco e accetta ogni genere di caso, preferibilmente quelli snobbati dalla polizia della città, per mantenere il fratello disabile e per pagare i propri debiti di gioco.

ABC Studios Stumptown: Cobie Smulders è la protagonista Dex Parios

Determinata, sicura di sé e sempre attenta a nascondere quella fragilità che protegge come un segreto prezioso, Dex negli episodi in arrivo affronterà ogni genere d'esperienza, incluso il lavoro sotto copertura per scovare i più torbidi segreti di un politico (assunta, naturalmente, dall'avversario che lo sfiderà alle elezioni).

Nell'episodio 7, il primo inedito che vedremo su FOX, Dex festeggerà il giorno del Ringraziamento al Bad Alibi, il bar di Grey.

In seguito la vedremo alle prese con i propri sentimenti del passato quando viene assunta per indagare su un caso che coinvolge la vedova di una sua ex fiamma.

Infine, Dex dovrà affrontare anche il suo rapporto con Grey quando questi inizierà a prendere sul serio la relazione con Liz (Monica Barbaro, Chicago Justice), la ragazza conosciuta nell'episodio 6 che era rimasta molto colpita da lui...

Perennemente nei guai - ma anche abituata a gestirli - Dex è protagonista di una serie ricchissima di azione, colpi di scena e ironia, conditi da una colonna sonora che lascia il segno e che sottolinea con cura la volontà degli autori di mantenere l'atmosfera fumettistica della storia originale: Stumptown è infatti tratta dall'omonimo fumetto di Greg Rucka, Matthew Southworth e Justin Greenwood, e creata da Rucka.

Fra nuove identità negli incarichi sotto copertura, casi che la toccano da vicino - come la ricerca dei genitori biologici di un ex commilitone - e rapporti personali sempre più complicati, Dex continuerà a vivere la sua vita alla giornata, cacciandosi in ogni genere di guaio e trovando modi sempre più originali per uscirne...

Non perdete i nuovi episodi di Stumptown, dal 12 febbraio solo su FOX!