The Expendables: in arrivo la graphic novel ideata da Stallone

di Antonio Preziosi - 06/02/2020 09:53 | aggiornato 06/02/2020 09:59

Il franchise dedicato al mondo de I Mercenari creato da Sylvester Stallone si espande: confermato un nuovo fumetto intitolato The Expendables - Go to Hell e uno spin-off dedicato a Jason Statham a.k.a Lee Christmas.

Fan de I Mercenari a rapporto!

È attualmente in fase di lavorazione un sequel, in versione graphic novel, di The Expendables - I Mercenari, con protagonista il team di eroi presenti nei vari lungometraggi.

Il titolo dell'opera è The Expendables - Go to Hell e la storia è stata ideata dal creatore del franchising e protagonista principale Sylvester Stallone, insieme all'autore del fumetto di Bane, Chuck Dixon. Graham Nolan, che collabora spesso Dixon e ha contribuito a co-creare Bane, si occuperà della grafica.

The Expendables - Go to Hell è stato finanziato tramite Indiegogo e il progetto ha raggiunto oltre il 540% di adesioni.

I film della saga The Expendables - I Mercenari hanno come protagonisti una moltitudine di attori famosi, ma la graphic novel The Expendables Go to Hell si focalizzerà principalmente su un gruppo di cinque membri.

Direttamente dai film, il fumetto comprende nel team di personaggi protagonisti il caposquadra e veterano militare Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), il talento delle arti marziali Yin Yang (Jet Li) e l'esperto di demolizioni Toll Road (Randy Couture).

In alcuni dei vari disegni realizzati, Barney Ross combatte con Adolf Hitler, Saddam Hussein, Osama bin Laden e Joseph Stalin, dandoci un'idea di alcuni dei cattivi che gli Expendables dovranno affrontare nei vari capitoli della storia.

Di seguito un disegno tratto dal fumetto:

Millennium Films, Nu Image Films, Nimar Studios, Rogue Marble

La trama non è ancora chiara ma l’unica certezza è che in The Expendables - Go to Hell i protagonisti si risveglieranno all'inferno dopo essere stati uccisi in combattimento.

La storia principale è di 50 pagine, con tre storie aggiuntive incluse in The Expendables - Go to Hell.

La prima è The Bridge, dove Barney ritrova il suo amico Tool (Mickey Rourke) intrappolato all'inferno. La seconda è Christmas in Hell, in cui Lee viene allontanato dalla squadra proprio quando ne hanno più bisogno, mentre la terza è Barbarian's Holiday, in cui Gunner Jensen si ritrova da solo in una situazione scomoda.

Kelsey Shannon si occuperà di disegnare le copertine principali, anche se ci saranno diverse variant cover di Billy Tucci, Richard C. Meyer (Jawbreakers), Jason Johnson (Team 7), Desolation Wave).

La realizzazione della graphic novel e la sua data di spedizione indicativa è stimata su Indiegogo per maggio 2020.

Inoltre, a distanza di 6 anni da I mercenari 3, verrà realizzato il primo spin-off appartenente al franchise, dal titolo The Expendables: A Christmas Story.

A Christmas Story sarà totalmente incentrato sul personaggio di Jason Statham, Lee Christmas, già apparso in tutti e tre i capitoli principali del franchise.

