di Chiara Poli - 06/02/2020 14:39 | aggiornato 06/02/2020 16:26

Negan ufficialmente infiltrato, o magari convinto sostenitore, fra i ranghi dei Sussurratori. Ecco il frame che lo ritrae con la sua maschera nell'ultimo teaser di The Walking Dead 10.

Alla prima visione può essere sfuggito, ma non dopo la seconda. Non a tutti. Perché vedere Negan (Jeffrey Dean Morgan) mentre indossa la sua maschera da Sussurratore sancisce ufficialmente il suo essere parte della comunità guidata da Alpha (Samantha Morton).

Che Negan sia un infiltrato - come nel fumetto - per rendere ad Alpha pan per focaccia dopo la storia di Dante, o che sia pronto a sostenere veramente i Sussurratori, almeno per il momento e per convenienza personale, poco importa.

Fatto sta che vederlo mentre si aggira con una mostruosa testa di zombie cucita addosso fa una certa impressione.

Ricordiamo che Negan era fuggito da Alexandria (con l'aiuto di Daryl, a quanto pare) per evitare una probabile condanna a morte.

Inoltre, c'è la questione sempre aperta della distanza dal fumetto: sebbene alcuni degli eventi principali siano stati riproposti anche nella serie TV, Kirkman spesso ha voluto sperimentare strade alternative a quelle già seguite nel suo fumetto, fornendo alternative che hanno cambiato completamente la prospettiva.

Da un lato, quindi, chi conosce Negan sa bene che vivere in mezzo agli zombie, nei boschi, non è esattamente parte del suo modo di vedere la sopravvivenza, ma la minaccia di esecuzione per la morte di Margo (benché accidentale, durante la lotta per salvare Lydia) ha certamente il suo peso.

Ha resistito in cella, da solo, isolato, per quasi sette anni.

Si è lasciato trasformare in un monito vivente di cosa succedeva a chi si metteva contro Rick Grimes.

Pensare che Negan non tenga alla propria vita sarebbe un gravissimo errore, perciò ecco l'alternativa: Alpha.

Ma per quanto tempo? Perché? Se abbiamo imparato una cosa su Negan, è che rimane fedele a certi suoi principi, ma che su tutto il resto è molto malleabile.

Negan è cambiato moltissimo dal nostro primo incontro con lui.

Potrebbe cambiare ancora, e in modo imprevedibile? Forse. Oppure, sta solo muovendosi nell'unica direzione possibile: la salvezza, almeno temporanea...

Qualunque sia la sua reale motivazione - e avere salva la vita è certamente in testa alla lista - potremo scoprirla solo seguendo i nuovi episodi di The Walking Dead 10, in arrivo dal 24 febbraio ogni lunedì su FOX, in prima visione assoluta e in contemporanea con gli USA.