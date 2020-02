Tutti gli episodi di Kingdom Hearts in una sola raccolta: arriva All-In-One Package

Videogames

di Andrea Guerriero - 06/02/2020 12:37

Kingdom Hearts: All-In-One Package include tutti i capitoli della saga di Square Enix e Disney, compreso il terzo. L'uscita è fissata per il mese di marzo.

Era il 2002 quando il primo capitolo di Kingdom Hearts si fece strada sugli scaffali di tutto il mondo, graziando le nostre PlayStation 2.

E lo fece proponendosi come un gioco di ruolo dalle ambizioni action, in cui personaggi originali si ritrovavano ad interagire con volti assai noti dell'universo di Final Fantasy e di quello di casa Disney, per un incontro assai speciale tra l'iconografia orientale e quella tipica dell'animazione occidentale. Per altro trascinandoci in coloratissimi mondi che, attraverso l'arte dei poligoni, ricreavano quelli noti a tutti i fan della compagnia di Topolino.

Il resto è storia, per un franchise che alle soglie del ventesimo anniversario è andato a chiudere la Saga di Xehanort con l'uscita recentissima di ReMind, primo e unico DLC narrativo di Kingdom Hearts 3, già disponibile su PS4 e in dirittura d'arrivo sulla rivale Xbox One a fine febbraio.

Ebbene, se è vero che è stato comunque annunciato un prequel per dispositivi mobile, il publisher Square Enix non ha perso l'occasione per svelare l'ennesima raccolta dedicata alle avventure di Sora, Paperino e Pippo. Si tratta di Kingdom Hearts: All-In-One Package, una collection in edizione fisica esclusiva per la console di ultima generazione Sony, e comprendente Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3.

Square Enix

Nonostante sia presentata come una raccolta onnicomprensiva, nella All-In-One Package non troveremo purtroppo l'espansione ReMind, venduta separatamente a 29,99 euro. Il costo del nuovo pacchetto è invece di 49,99 euro, con l'uscita fissata per il prossimo 17 marzo. I collezionisti saranno felici si sapere che l'illustrazione presente sulla copertina porta la firma del "papà" della serie, Tetsuya Nomura, che l'ha disegnata per l'occasione includendo tutte le cover dei giochi presenti.

A seguire, trovate l'elenco completo dei contenuti presenti in Kingdom Hearts: All-In-One Package:

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati HD Remastered)

Kingdom Hearts 2 FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (filmati HD Remastered)

Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts χ Back Cover (movie)

Kingdom Hearts 3

Gioco base

DLC ReMind assente

Cosa ne pensate, non è il regalo perfetto per quanti vorrebbero recuperare tutta la controversa trama di Kingdom Hearts in un'unica soluzione?