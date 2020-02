Curiosità

di Lorenzo Bianchi - 06/02/2020 13:59 | aggiornato 06/02/2020 14:04

Ancora indecisi da cosa travestirvi durante questo carnevale 2020? Ecco i costumi e le maschere per trasformarsi nei personaggi Disney, Marvel e Star Wars.

Tra le varie festività che scandiscono l'anno il carnevale è sicuramente una delle più attese, con il suo carico di maschere, coriandoli e sfilate e la possibilità, per grandi e piccini, di travestirsi dai propri beniamini, siano essi reali o di fantasia. Periodo di punta del carnevale è febbraio, mese dove solitamente si concentrano la maggior parte delle feste in costume e cadono i due giorni più importanti, ovvero il giovedì e il martedì grasso (quest'anno rispettivamente il 20 e 25 febbraio).

Se un tempo i personaggi più in voga da cui travestirsi erano quelli della commedia dell'arte, oggi i più gettonati sono gli eroi dei fumetti, dei cartoni animati e del grande cinema. Arlecchino e le sue stelle filanti hanno così lasciato il posto a Spider-Man alle sue ragnatele; la superbia del vecchio Balanzone è ora incarnata dalla figure di Iron Man e Darth Vader; la fascinosa Colombina ha ceduto il passo all'irresistibile Elsa di Frozen.

Se quest'anno non avete ancora deciso da cosa travestirvi o da cosa mascherare i vostri bambini, eccovi servite alcune idee relative agli Universi Disney, Marvel e di Star Wars.

Disney

Se volete travestirvi da personaggi del variopinto mondo Disney, le scelte a vostra disposizione sono veramente tantissime. Si va dai classici Topolino e Minnie, perfetti per i più piccoli, alle celebri principesse come Biancaneve, Cenerentola o Belle.

A quest'ultime si sono recentemente affiancate anche alcune iconiche cattive dei cartoon Disney come Crudelia De Mon (presto nei cinema con una nuova pellicola dove sarà interpretata da Emma Stone) e Malefica, molte gettonate soprattutto tra gli adulti.

Immancabili da ormai qualche anno Elsa e Anna, le due protagoniste del film d'animazione Frozen, tornato nelle sale lo scorso dicembre con il secondo capitolo Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Per quanto riguarda invece i maschi, grande classico sono i costumi di Peter Pan e Capitan Uncino, duo a cui si può sempre aggiungere qualche bambina o ragazza nei panni della fatina Campanellino.

Infine, tra i personaggi dei film Pixar i più gettonati sono sicuramente il cowboy Woody e Buzz Lightyear, provenienti dalla saga di Toy Story.

Marvel

Se fino a una decina di anni fa uno dei pochi personaggi che animavano le feste di carnevale in Italia era Spider-Man, con l'esplosione dei film dell'MCU molti altri eroi della Casa delle Idee hanno invaso le sfilate di questa festività.

Da Iron Man a Capitan America fino a Hulk e Thor, i principali membri degli Avengers sono ormai una presenza fissa a tutte le celebrazioni di carnevale che si rispettino, interpretati tanto dai bambini quanto dagli adulti.

Quest'ultimi, da un anno a questa parte, hanno a disposizione anche i costumi di altri due personaggi diventati popolarissimi al grande pubblico: da un lato Thanos, il potentissimo antagonista di Infinity War ed Endgame; dall'altro Capitan Marvel, l'eroina intergalattica interpretata da Brie Larson.

Infine, anche Deadpool e i simpatici Guardiani della Galassia hanno ormai trovato un posto nelle celebrazioni del carnevale: se il Mercenario Chiacchierone è più “vestito” dai ragazzi e dagli adulti, Rocket e Groot sono sicuramente i preferiti dei bambini.

Star Wars

Complice la recente uscita in sala di Episodio IX – L'ascesa di Skywalker e lo sbarco su Disney+ della prima stagione di The Mandalorian (in Italia arriverà insieme al servizio di streaming il 24 marzo, maggiori informazioni su disneyplus.com), questo carnevale si prevedono moltissime maschere ispirate alla saga di Star Wars.

Chi non può assolutamente mancare è il malvagio Darth Vader, principale antagonista della trilogia classica e uno dei cattivi più celebri della storia del cinema. Il potente signore dei Sith è da sempre tra i costumi più gettonati da grandi e piccini, grazie all'iconico elmo e alla sua potente spada laser rossa.

Accanto a lui troviamo sempre qualcuno vestito da Stormtrooper e, ovviamente, gli immancabili Jedi, a cui si sono recentemente aggiunti anche le maschere dei protagonisti dell'ultima trilogia, tra cui la giovane Rey e il tormentato Kylo Ren.

A sorpresa, e per questo dobbiamo ringraziare The Mandalorian, tra i costumi più gettonati per questo carnevale troveremo, soprattutto tra gli adulti, anche quello del cacciatore di taglie Boba Fett.

E voi avete già scelto da cosa vi maschererete questo carnevale? Sceglierete un personaggio del mondo Disney o degli Universi Marvel e Star Wars?