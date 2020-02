CelebrityCinema

di Eva Carducci - 07/02/2020 08:51 | aggiornato 07/02/2020 08:56

Abbiamo incontrato Margot Robbie e il cast di Birds of Prey, il film in arrivo dal 6 febbraio nelle sale cinematografiche, distribuito da Warner Bros Italia.

In Birds of Prey Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, deve affrontare la rottura con il suo pudding, lo storico fidanzato Joker (nella versione di Suicide Squad interpretato da Jared Leto).

Per affrontare (al meglio) questa separazione decide di ricominciare da capo, e la prima cosa che fa è tagliarsi i suoi (iconici) capelli biondi, per metà rosa e per metà azzurri.

Darci un taglio

Ed è così che Harley rinasce, iniziando il processo di emancipazione da Joker. La reazione iniziale non è delle migliori (urla di panico nel vedere i capelli così corti), per questo questo piccolo particolare del film ci ha incuriosito, fornendo il punto di partenza per le interviste sul red carpet dell’anteprima mondiale del film, svoltosi sul tappeto giallo del Waterloo BFI Arena.

Margot Robbie vs Harley Quinn

La protagonista, e produttrice del film, c’è da dire che non prende allo stesso modo le rotture come il suo alter ego cinematografico:

Per fortuna sono stata più fortunata di Harley e in vita mia non ho mai vissuto un momento del genere, ma una volta mi sono tagliata la frangetta. Pensavo fosse una buona idea, anzi, un’ottima idea! Poi ho visto il risultato, e ho capito che non era esattamente così.

Anche la regista e la collega Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) sono d’accordo con lei. Delle volte un bel taglio di capelli è quello che serve per cambiare e ricominciare da capo.

Più registe, più opportunità

Quella offerta da Margot Robbie a Cathy Yan è stata un’ottima opportunità. Dirigere (al secondo film) un cinecomics di fama mondiale ha dato la possibilità alla regista d’origine cinese di potersi affermare in un mondo, prettamente, maschile:

Dobbiamo concentrarci sul punto di partenza. Per avere più registe donne, anche come candidate alla statuetta più ambita al mondo, le opportunità vanno date in partenza, e quella che mi ha dato Margot Robbie, come produttrice, non la dimenticherò mai. Spero sia d’esempio per tante nuove realtà cinematografiche.

In quella occasione ci siamo soffermati con il cast in particolare sulle Gotham Sirens (nella cui configurazione compaiono appunto Harley e Poison Ivy) con un commento molto interessante rilasciato dalla regista del film, Cathy Yan.