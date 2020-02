Fairy Tail: il videogioco è stato rinviato, uscirà in estate

VideogamesAnimazioneFumetti

07/02/2020

La trasposizione videoludica della celebre saga manga/anime di Hiro Mashima debutterà in ritardo su PC, PS4 e Nintendo Switch, per permettere agli sviluppatori di offrire un'esperienza incredibile ai fan.

Il 2020 promette di essere un anno incredibilmente ricco di uscite per i cultori del videoludo. A patto, però, di essere più pazienti del previsto.

Sono infatti molteplici i videogame la cui data di uscita ufficiale, prima annunciata, è stata rimandata. Titoli del calibro di Cyberpunk 2077, del remake di Final Fantasy 7 o del preannunciato capolavoro a marchio Naughty Dog The Last of Us Part II. Una lista a cui ora si aggiunge un'altra produzione piuttosto attesa, anche lei posticipata rispetto ai piani iniziali.

Ci riferiamo a Fairy Tale, trasposizione poligonale della celebre saga anime/manga di Hiro Mashima il cui debutto era stato precedentemente fissato per il 19 marzo. Come annunciato dal publisher Koei Tecmo e dagli sviluppatori di Gust, questo jRPG dall'estetica ammaliante - per altro molto simile a quella apprezzata su piccolo schermo - andrà a colorare i chip di PlayStation 4, PC e Nintendo Switch solo a partire dal 25 giugno 2020.

Il posticipo è dovuto al desiderio del team nipponico di migliorare ulteriormente il gioco per offrire ai fan un'incredibile esperienza legata al mondo di Fairy Tail.

Il producer Keisuke Kikuchi ha commentato, scusandosi con fan e addetti ai lavori:

Sono veramente dispiaciuto per il ritardo di Fairy Tail e per l'inconveniente causato ai nostri fan, ai partner e a tutte le parti interessate che non vedono l'ora che arrivi questo titolo. Desideriamo dedicare maggiore attenzione al gioco, in modo da offrire la più alta qualità possibile e un’esperienza davvero coinvolgente. Lavoreremo sodo per migliorare gli effetti magici, gli effetti delle event scene, per migliorare l'equilibrio del gioco e altro ancora! Parleremo dei miglioramenti in modo più dettagliato nei prossimi mesi. Questo ritardo ci consentirà di assicurarti un gioco molto più soddisfacente. Grazie per la vostra comprensione!

Koei Tecmo/Gust

Passando alle buone notizie, Koei Tecmo ha svelato l'esistenza di una ricca Digital Deluxe di Fairy Tail, che include un costume speciale Grand Magic Games, un Lacrima set bonus e un costume DDX Limited Ryza per Lucy. Acquistando qualsiasi versione del titolo, fisica o digitale, entro un tempo limitato dal lancio permetterà ai giocatori di sbloccare in anticipo il costume speciale di Ezra, che verrà svelato prossimamente.