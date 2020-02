Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood arrivano su Xbox Game Pass

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 07/02/2020 16:42

Il servizio di Microsoft si aggiorna con due titoli di grosso calibro e molte altre novità.

Xbox Game Pass si aggiorna questo mese con alcune interessanti uscite per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft. I giocatori che usufruiscono del pass potranno infatti giocare a Final Fantasy XV e Wolfenstein: Youngblood.

Il primo titolo è l'ultimo capitolo della leggendaria saga di JRPG di Square Enix, uscito a fine 2016 in origine, ha poi ricevuto diverse storie aggiuntive fino alla pubblicazione nel 2018 della Royal Edition, che presentava importanti aggiunte anche a livello di trama. La storia parla di un mondo fantasy chiamato Eos, sull'orlo della rovina a causa di una guerra tra due nazioni. Il giovane principe Noctis, accompagnato dalle sue tre guardie del corpo e grandi amici, affronterà un lungo viaggio per poter salvare il mondo dall'oscurità.

HD Square Enix/Bethesda

Wolfenstein: Youngblood è invece uno spin-off della famosa saga di sparatutto pubblicati da Bethesda e sviluppati da MachineGames. Il titolo è ambientato alcune decadi dopo la fine del secondo capitolo del reboot dello storico sparatutto e si distingue per la possibilità di poter utilizzare le due figlie di B.J. Blazkowicz, così da poter affrontare l'intera campagna in cooperativa. Il titolo è uscito originariamente nell'estate 2019.

Oltre questi due giochi arriveranno rispettivamente Death Squared per gli abbonati al pass su console e Death's Gambit per gli abbonati PC. Il primo titolo è un puzzle game molto interessante e con delle meccaniche uniche, il secondo è invece un action RPG in 2D con meccaniche che ricordano molto i Dark Souls, tra cui impegnativi boss da affrontare.

Gli abbonati al servizio di Microsoft potranno poi provare la closed beta di Bleeding Edge, nuovo titolo di battaglie all'arma bianca online creato da Ninja Theory, dal 14 al 16 febbraio. Invece, entro fine mese lasceranno il servizio i seguenti giochi: Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack2, Pumped BMX Pro, Rage e Shadow of the Tomb Raider.

THE FIRST BATCH OF FEBRUARY ADDITIONS IS AVAILABLE NOW pic.twitter.com/HZET4BD3fD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) February 6, 2020

Xbox Game Pass è un servizio che permette agli abbonati di pagare 9.99 euro al mese per usufruire di un catalogo di oltre 100 giochi di grande qualità, tra cui tutte le esclusive di Xbox. Il servizio è da pochi mesi anche disponibile per PC con alcuni cambiamenti nel catalogo disponibile, inoltre è possibile sottoscrivere anche l'abbonamento Ultimate per poter avere l'abbonamento per PC e console di Xbox Game Pass e l'abbonamento Gold che ogni mese regala alcuni giochi oltre che riservare sconti speciali nello shop online.

Voi siete già abbonati al servizio, o pensate di abbonarvi con l'arrivo di questi due giochi?

Fonte: Dualshockers