di Chiara Poli - 07/02/2020 09:48 | aggiornato 07/02/2020 09:52

I protagonisti di Friends si riuniranno dopo 25 anni. Per celebrare l'importante anniversario, verrà realizzato un episodio speciale a cui prenderanno parte Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry.

Friends, che l'ex interprete di Ross, David Schwimmer, ha prontamente difeso dalle critiche più recenti, torna a far parlare di sé.

Stavolta con una splendida notizia: è stato praticamente raggiunto l'accordo per riportare i sei protagonisti insieme, in uno special, per celebrare il 25° anniversario dal debutto di una delle sitcom più popolari di sempre.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry torneranno a indossare i panni di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler.

Sarà la piattaforma streaming di HBO Max a ospitare la reunion, che in base alle prime informazioni dovrebbe durare circa un'ora.

L'accordo con i sei protagonisti è stato raggiunto dopo lunghe negoziazioni, che ha portato a un costo fra i 3 e i 4 milioni di dollari da versare a ciascuno dei partecipanti.

In totale, dunque, lo special costerà intorno ai 20 milioni solo per i cachet, e in base a quanto sappiamo finora ospiterà grandi nomi dello spettacolo, da Ellen DeGeneres a Chris Rock, da Amy Schumer a Dave Chappelle.

Matthew Perry per primo ha twittato una sorta di conferma ufficiosa del raggiungimento dell'accordo, al quale si stava lavorando da mesi.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Attenzione, però: oltre alla reunion sono anche state confermate le intenzioni degli autori di non creare un sequel per la reunion, né di dar vita a un reboot.

Lo ha detto Marta Kauffman, co-creatrice della serie insieme a David Crane:

Non faremo un nuovo episodio per la reunion, non faremo un reboot. La serie riguardava quel periodo della vita in cui gli amici sono la tua famiglia.

La Kauffman ha anche spiegato che la vita cambia decisamente, quando la tua famiglia diventa... La tua famiglia "vera".

Il reboot invece non si farà perché per gli autori Friends è perfetto così com'è stato:

Non supererebbe ciò che abbiamo fatto.

E le ha fatto eco David Crane:

Abbiamo fatto la serie che volevamo fare. L'abbiamo fatto bene, e le abbiamo messo un bel fiocco.

Come dar loro torto?