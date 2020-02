Frozen 2: tra i nuovi Funko Pop! c'è anche Elsa a cavallo del Nokk

Curiosità

di Alessandro Zoppo - 07/02/2020 15:48 | aggiornato 07/02/2020 15:49

La figure con Elsa e l'inquietante cavallo acquatico arriva insieme alle altre due novità Funko di Frozen II - Il segreto di Arendelle: scopriamole insieme!

Se siete genitori e avete accompagnato i vostri figli al cinema a vedere Frozen II - Il segreto di Arendelle, una delle scene in cui vi hanno stretto più forte la mano è sicuramente l'apparizione del Nokk, l'inquietante cavallo acquatico che si manifesta ad Elsa con un'onda gigantesca.

Ora Funko è tornata in pista con il sequel dell'animazione Disney campione d'incassi (ad oggi è il film ad aver incassato di più nella storia del cinema) e propone tre nuovi Funko Pop! dedicati al mondo creato da Chris Buck e Jennifer Lee. Quello più atteso dai fan raffigura proprio Elsa a cavallo del magico Nokk.

Gli altri due sono altrettanto imperdibili perché dedicati a Bruni, la piccola salamandra agitata che vive nella foresta incantata e controlla il potere del fuoco. Il delizioso animaletto che solo Elsa riesce a calmare viene rappresentato in due figure: nella prima appare in solitaria, nella seconda in testa al beffardo Olaf.

I tre Funko Pop!, presentati sul sito ufficiale di Funko e disponibili in pre-ordine su Entertainment Earth (la consegna è prevista per maggio), si aggiungono ai primi immessi sul mercato poco dopo l'arrivo del film nelle sale: Elsa ed Anna (sia in versione normale che in quella bambine), Olaf, Kristoff, il Nokk (in 15,24 centimetri d'altezza), Mattias e i Giganti della Terra.

La presentazione di questa collezione giunge a pochi giorni dal lancio delle Hot Wheels di Frozen e dall'approdo dell'edizione home video del film, in versione DVD e Blu-ray.

Il cartoon uscirà in Italia dal 25 marzo 2020 e sarà disponibile anche in steelbook e in due cofanetti. I contenuti speciali includono la versione karaoke del film, la selezione delle canzoni, le sei scene tagliate, tre brani inediti, due videoclip, il singolo Into the Unkown (candidato all'Oscar per la migliore canzone) cantato in 29 lingue diverse, gli speciali "Gli spiriti di Frozen 2", "Lo sapevi?", "Musicando il sequel" e "Gale Tests".

Che ne dite, state già facendo un pensierino a questa combo?