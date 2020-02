VideogamesCinema

di Pasquale Oliva - 07/02/2020 08:58

Dopo Batman arriva anche il turno di Harley Quinn. In occasione dell'uscita di Birds of Prey, dal 6 febbraio nella sale italiane, nel Battle Royale di Epic Games arriva il bundle dedicato al personaggio DC.

Nel giorno dell'arrivo nelle sale cinematografiche di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn arriva l'annuncio che tutti i giocatori di Fortnite attendevano. Epic Games, con un post sul suo sito, ha confermato i rumor che da giorni circolavano con una certa insistenza: la regina del caos di Gotham City sta per atterrare sull'isola del Battle Royale più giocato al mondo.

A distanza di poche ore dal rilascio della v11.50, che tra le altre cose introduce il sistema di fisica Chaos di Unreal Engine, il team di sviluppatori statunitense fa sapere che il bundle Harley Quinn (2000 V-buck) potrà essere acquistato dal 7 febbraio al 17 dello stesso mese. Questo comprende il costume Harley Quinn, batosta di Harley e i due picconi Battuta Finale. Insieme alle personalizzazioni a tema DC arriveranno nuove sfide che permetteranno di sbloccare le varianti Harley Lil Monster XoXo e Harley Sempre Fantasmagorica.

Treat me like a game and I’ll show you how it’s played 😈 #HarleyQuinn pic.twitter.com/n92B7H2lGK — Fortnite (@FortniteGame) February 5, 2020

In particolare, per aggiungere Harley Sempre Fantasmagorica al proprio armadietto bisognerà raggiungere i seguenti obiettivi:

Posizionarsi nella Top 30 in singolo, in coppia o a squadre, poi nella Top 20 e infine nella Top 10

Colpire i punti deboli

Infliggere danni con i picconi

I costumi sopracitati sono fedeli riproduzioni di quelli indossati da Harley Quinn nel cinecomic di Warner Bros. Pictures, resteranno invece delusi coloro che speravano in diretta partecipazione al progetto di Margot Robbie, l'attrice che sul grande schermo presta il volto all'iconico personaggio degli albi DC.

Questa non è la prima collaborazione tra Epic Games e DC Comics. L'ottantesimo compleanno di Batman è stato infatti celebrato anche in Fortnite, con una sezione della mappa trasformata in una cupa Gotham City e i costumi del Cavaliere Nero e di Catwoman disponibili nello store per un periodo limitato.

Acquisterete il bundle Harley Quinn non appena disponibile?