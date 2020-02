TV News I Griffin

di Chiara Poli - 07/02/2020 08:34 | aggiornato 07/02/2020 08:38

Un'altra geniale parodia ne I Griffin: Cleveland Brown fa il verso al rapper e attore Ludacris, e lui apprezza tanto da condividere il video dell'episodio con le emoticon delle risate. Ecco video originale e parodia.

Il rapper Ludacris, all'anagrafe Christopher Brian Bridges, ha vinto la bellezza di 3 Grammy, oltre a uno Screen Actors Guild per la sua interpretazione in Crash, il film del 2004 con Sandra Bullock, Don Cheadle e Matt Dillon.

Ora sta per tornare nelle sale cinematografiche con Fast & Furious 9, attualmente in fase di post-produzione, ma bazzica frequentemente anche il piccolo schermo: l'abbiamo visto in Law & Order: SVU, in Empire e ne I Simpson, a cui ha prestato la voce per la propria versione animata.

Attore molto noto per il ruolo di Tej nella saga di Fast & Furious fin dal 2003, oltre che per i film Max Payne e Rocknrolla, Ludacris non poteva che prendere bene la parodia che Cleveland Brown fa di una sua canzone e di un suo video, Rollout, in un episodio de I Griffin trasmesso negli USA.

Famoso anche per il suo senso dell'umorismo, Ludacris ha condiviso per i suoi 11 milioni e mezzo di follower, senza commentare ma limitandosi a una serie di inequivocabili emoticon che ridono, il video con Cleveland.

Inutile dire che anche fra i suoi moltissimi fan le reazioni sono state identiche: faccine che ridono, cuoricini e via dicendo.

Perché quando una serie animata come I Griffin - che hanno appena compiuto 21 anni - ti rende omaggio in questo modo, significa che ce l'hai fatta davvero. Che sei parte integrante della cultura pop e puoi andarne fiero.

Naturalmente, Ludacris era già comparso ne I Griffin, e in particolare l'episodio 16x11 della serie animata di Seth MacFarlane aveva colpito nel segno con una conversazione sulla sua somiglianza con una nocciolina, prontamente commentata da Ludacris.

Per non parlare dei moltissimi riferimenti ai film di Fast & Furious in cui Ludacris compariva come attore.

Insomma: Ludacris è frequentemente oggetto di discussione per i protagonisti delle serie animate più amate di sempre.

E siccome una parodia è davvero efficace e divertente quando si conosce anche l'originale, ecco qui Rollout di Ludacris, per apprezzare al meglio la performance di Cleveland:

Il video originale si dirige verso i 20 milioni di visualizzazioni. Chissà a quali numeri riusciranno ad arrivare I Griffin e il loro amatissimo Cleveland Brown...