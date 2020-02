I Simpson: tutti gli alter-ego superoistici dei personaggi!

I Simpson

di Antonio Preziosi - 07/02/2020 16:34

Non solo Marvel e DC, anche i Simpson hanno i loro supereroi. Scopriamoli insieme!

In oltre 30 anni di attività, Matt Groening e gli ideatori dei Simpson hanno inventato una vera e propria società contenente non solo innumerevoli personaggi ma anche i loro alter-ego.

Negli oltre 600 episodi della sit-com, molti personaggi della cittadina di Springfield sono diventati temporaneamente "supereroi", basti pensare ad Homer nel ruolo di Uomo Torta o Bart nei panni di Bartman.

Indimenticabile è l'Uomo Radioattivo, eroe dei fumetti e del serial televisivo tanto amato da Bart e il suo gruppo di amici.

Screen Rant ha raggruppato gli alter-ego superoistici più importanti presenti nei Simpson!

Scopriamoli insieme!

Picchiaduro

Nell'Episodio La paura fa Novanta X, Lisa diventa la supereroina Picchiaduro quando viene colpita da un raggio radioattivo che le conferisce il potere della super forza. Picchiaduro è nata come parodia de La Cosa dei Fantastici 4, il cui slogan è È tempo di distruzione. Lavora con Bislungone, l'alter-ego di Bart e nell'episodio Cercasi Xena disperatamente la loro missione è salvare l'iconica attrice del serial Xena, Lucy Lawless. Clobber Girl è presente anche in alcuni fumetti tra i quali Stretch Dude and Clobber Girl: My Sister, My Sidekick e nei videogiochi I Simpson - Il videogioco e The Simpsons: Tapped Out.

Bislungone

Sempre nell'episodio La paura fa novanta X dalla stagione 11, Bart diventa Bislungone dopo che una macchina a raggi X mal funzionante lo colpisce con un raggio radioattivo. L'esposizione alle radiazioni dona a Bart la capacità di allungarsi a dismisura e rimodellare il suo corpo secondo necessità. In La paura fa novanta X, Il Collezionista (alter-ego de L'Uomo dei fumetti) ha rapito l'attrice Lucy Lawless (vestita da Xena) da una sessione di domande e risposte con un gruppo di fan di Xena e l'ha portata nella sua tana, con l'intenzione di farla diventare la sua sposa. Il Collezionista per non farla fuggire ingabbia l'attrice in una custodia di Mylar e sarà compito di Picchiaduro e Bislungone salvare l'attrice dalle grinfia del malvagio Collezionista. Bislungone è un chiaro omaggio a Mr. Fantastic dei Fantastici 4 ed è inoltre presente nel videogioco The Simpsons: Tapped Out.

Bat Frut Man e Acidobin

Nell'episodio Tribunale per il cavaliere oscuro dalla 24esima stagione dei Simpson fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo Bat Frut Man, l'alter-ego supereroistico del malvagio Signor Burns. Per trovare l'ispirazione per la creazione del suo alter-ego, Burns acquista tutti i fumetti del Nascondiglio dell'Androide. Ma qual è il suo superpotere? Ovviamente i soldi e inoltre la sua magrezza lo rende abbastanza leggero da poter volare, con la sua tuta chiaramente basata sul personaggio di Batman. Nella 26esima stagione dei Simpson si scoprirà che Burns ha un compagno, Acidobin che altro non è che Waylon Smithers Jr., l'aiutante di Mr. Burns sia nel mondo dei supereroi che nella vita quotidiana.

L'Uomo Torta

Il primo ed unico alter-ego di Homer Simpson è L'Uomo Torta. L'alter-ego ha esordito per la prima volta nella quindicesima stagione dei Simpson, nell'episodio Chi di spada ferisce, di torta perisce, dopo che il Texano Ricco ha provocato Lisa. Ad Homer non piaceva il modo in cui sua figlia era stata trattata dal texano, ma sapeva che sarebbe andato in prigione se avesse aggredito di nuovo qualcuno. Così ha realizzato un mantello da una trapunta e ha usato un vassoio per torte per creare la maschera. In seguito, l'Uomo Torta ha cercato il ricco texano per ottenere giustizia e una volta trovato, lo ha colpito in faccia con una torta.

Bacababà

Uno degli alter ego di Bart è il compagno di Uomo Torta, Bacababà. Come il suo papà, Bacababà ottiene giustizia lanciando cupcakes in faccia alla gente. È apparso sempre nell'episodio Chi di spada ferisce, di torna perisce, alla fine dell'episodio, momento nel quale l'Uomo Torta promette sul tetto della loro casa che sventerà il male ogni volta che ce ne sarà bisogno Bacababà fa un breve ritorno con l'Uomo Torta nella gag di apertura dell'episodio Il nuovo amico di Bart della 26esima stagione e nei fumetti The League of Extraordinary Barts!, Captain Cupcake and Pieboy!, The Gluten, the Bread and the Hungry! e Pieman Meets the Pi Man.

Bartman

Bartman è probabilmente l'alter-ego supereroistico più apprezzato dai fan dei Simpson. Il personaggio di Bartman ha esordito per la prima volta nell'episodio della seconda stagione della sit-com Tre uomini e un libro di fumetti e successivamente nella 18esima stagione nell'episodio Vita da star. L'episodio - che è considerato non canonico - dà a Bart la stessa identica origine di Bruce Wayne: Homer e Marge vengono uccisi durante una rapina dopo essere andati all'opera. Bart diventa un supereroe per trovare l'assassino e vendicare la famiglia. Ha la capacità di arrampicarsi sui muri e planare. La sua arma preferita è il rampino. Di Bartman è stata realizzata una action figure del marchio Playmates, è comparso in più episodi dei Simpson, in I Simpson - Il videogioco e in diversi fumetti ispirati alla sit-com.

Qual è il vostro supereroe preferito da I Simpson? Ditecelo nei commenti!