I Sims compiono 20 anni: tutti i numeri di una saga intramontabile

di Andrea Guerriero - 07/02/2020 09:11 | aggiornato 07/02/2020 09:15

Sono venti anni che il Simlish riecheggia tra PC e console. EA e Maxis festeggiano il traguardo condividendo tutti i numeri del franchise The Sims.

Gran parte della vasta community di videogiocatori ha sentito parlare il Simlish almeno una volta nella sua vita.

Si tratta di una lingua artificiale artistica, presente nella serie di videogiochi The Sims. L'idioma, utilizzato in tutti i videogiochi del franchise, è composto da vari suoni, generati dal connubio di varie lingue moderne. Una lingua sconosciuta che è diventata quasi un tormentone sui nostri schermi a partire dal 2000, quando il primo titolo di Maxis e Electronic Arts si è fatto strada sul mercato.

Sono dunque passati 20 anni da quando gli avatar virtuali sono entrati nell'universo in pixel e poligoni, trascinandoci in quella che altro non è che una simulazione di vita in grado di cambiare il concetto stesso di videogioco. Messi da parte eroi e villain, invasioni spaziali o viaggi di formazione in chiave orientale, il team di sviluppo è riuscito a creare un'esperienza massiva, che ha coinvolto milioni di utenti. Tra giocatori hardcore e semplici curiosi.

Non stupisce allora che i vertici di EA abbiano voluto ricordare l'importante traguardo raggiunto dalla saga di The Sims - arrivata al suo quarto episodio, per altro questo mese in regalo con la Instant Game Collection di febbraio - condividendo tutti gli impressionati numeri che Maxis ha saputo collezionare in un ventennio.

Per fare qualche esempio, i giochi proposti al popolo nerd sono stati 4, con ben 75 contenuti aggiuntivi. I Sims creati in tutti questi anni sono stati addirittura oltre 1,6 miliardi, mentre 1,3 miliardi sono stati i Fiki Fiki - se capite a cosa ci stiamo riferendo. Le unità familiari che si sono venute a formare sono poi 575 milioni, 37 milioni i matrimoni e 173 mila i bebè nati dall'amore dei Sims.

EA/Maxis

Dati che descrivono una risposta di pubblico incredibile. Lo stesso che ora può saggiare tutte le novità di Mini Case, espansione di The Sims 4 disponibile da pochissimo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Anche voi siete tra i tanti fan di questo particolarissimo e innovativo brand? Scatenatevi nei commenti qui sotto e condividete con noi i vostri ricordi più cari legati a The Sims.