Il Monopoly dei Goonies è in arrivo!

di Emanuele Zambon - 07/02/2020 16:09 | aggiornato 07/02/2020 16:13

Trovare il tesoro nascosto di Willy l'Orbo grazie ad uno dei più celebri giochi da tavolo: ecco il Monopoly del film cult anni '80 I Goonies.

"Se il tesoro di Willy l'Orbo vuoi conquistare, è al Monopoly de I Goonies che devi giocare". Tornare bambini a 35 anni di distanza dall'uscita di uno dei classici anni '80. È ora possibile grazie all'edizione di uno dei più celebri giochi da tavolo dedicata al film di Richard Donner.

USAOPOLY (conosciuto anche come The Op Games), il colosso leader del settore del board game, sta lavorando in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products alla realizzazione di MONOPOLY: The Goonies, la versione del Monopoli che ricrea la mitica caccia al tesoro del 1985 a cui parteciparono, sul grande schermo, Sean Astin, Josh Brolin, Jonathan Ke Quan, Corey Feldman e Kerru Green.

La grande action comedy teen, prodotta da Steven Spielberg, è diventata una delle pellicole più amate anni '80, tra i 10 film col più alto incasso di quel decennio spesso ricordato con affetto dai cinefili. Ecco cosa ha dichiarato a proposito dell'edizione speciale del Monopoly Maggie Matthews, vice presidente di The Op Games:

I Goonies non pronunciano mai la parola "morte". Ecco perché siamo così entusiasti di far tornare in vita gli aspetti e i momenti più amati del film cult, con i fan che potranno acquistare, vendere e scambiare proprietà iconiche del quartiere di Goon Docks, nella piccola città di Astoria, in Oregon.

Oltre 20 caselle attendono i giocatori, che dovranno contendersi la cabina di Willy l'Orbo, la caverna del galeone, la stanza del deforme Sloth e tante altre, evitando trabocchetti (occhio al pozzo con gli spuntoni e alla banda Fratelli) e penalità. Come pedine, sarà possibile scegliere tra 6 iconiche figure, tra cui la Statua del David di Michelangelo (attenti alle parti basse della pedina).

MONOPOLY: The Goonies sarà disponibile in tutto il Nord America - resta da capire se verrà commercializzato anche online - a partire dalla tarda primavera, con un prezzo consigliato di 39,99 dollari.