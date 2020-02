Cinema

di Antonio Preziosi - 07/02/2020 11:13 | aggiornato 07/02/2020 11:18

Il sequel di Knives Out: Cena con delitto è ufficialmente realtà! A confermare la notizia il CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer.

Il successo di pubblico e critica di Knives Out - Cena con delitto non è rimasto indifferente ai piani alti di Lionsgate, che hanno confermato ufficialmente il ritorno del franchise sul grande schermo.

È stato infatti Jon Feltheimer, CEO di Lionsgate, a rivelare che un sequel di Knives Out - Cena con delitto è in lavorazione e che il film sarà sempre diretto dal regista Rian Johnson.

Feltheimer, insieme al produttore Joe Drake, ha confermato la notizia durante la teleconferenza con gli analisti di Wall Street, annunciando anche l'inizio della produzione di John Wick 4, in arrivo per maggio 2021.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il produttore di Knives Out, Ram Bergman, ha dichiarato che Daniel Craig è impaziente di riprendere il ruolo:

Daniel si è divertito davvero tanto [a recitare in Knives Out], e vuole farne altri.

Daniel Craig aveva precedentemente raccontato in un'intervista ad Entertainment Weekly di essere pronto ad interpretare nuovamente il detective Benoit Blanc in Knives Out:

Certo, sarei al settimo cielo. Voglio dire, farei qualsiasi cosa per Rian. Se scrive qualcosa, lo farò. Certo che lo farò. Perché non dovrei? Mi sono divertito moltissimo a [realizzare il primo film].

Rian Johnson con Knives Out ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar, ai BAFTA, ai WGA e ai Critics Choice Awards nella categoria Migliore sceneggiatura originale, e il film si appresta a raggiungere il traguardo di 300 milioni di dollari incassati al botteghino mondiale.

La trama di Knives Out

In seguito alla morte misteriosa dello scrittore di libri gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer) il giorno del suo 85esimo compleanno, il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) viene assoldato da un cliente segreto per indagare e scoprire l'identità dell'omicida. L'investigatore dovrà fare i conti con la famiglia disfunzionale di Harlan e scoprirà che in molti hanno più che un valido ed egoistico motivo per assassinare l'anziano scrittore.

Nel cast del primo Knives Out figurano trai ruoli principali Daniel Craig, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson e Christopher Plummer.

E voi? Cosa ne pensate di un ritorno di Knives Out al cinema? Ditecelo nei commenti!