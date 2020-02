Lili Reinhart a disagio sul set di Riverdale dopo l'aumento di peso

Celebrity

di Giulia Greco - 07/02/2020 13:52 | aggiornato 07/02/2020 13:56

Dopo l'aumento di peso, Lili Reinhart si è sentita a disagio nel condividere il set di Riverdale con colleghe più in forma. Ma l'attrice cerca di mostrare fiducia in sé stessa.

Protagonista della serie televisiva Riverdale, Lili Reinhart si impegna a discutere problemi sociali importanti e contemporanei con i suoi sostenitori online. Uno degli argomenti che le stanno più a cuore è l'immagine dei corpi perfetti in TV.

Quando una fan le ha posto una domanda in proposito, chiedendole come si sentano lei e il resto del cast di Riverdale nel mostrare fisici scolpiti in uno show che dovrebbe ritrarre la vita imperfetta degli adolescenti, la bella attrice ha scelto di aprirsi con i suoi fan e raccontare la propria esperienza sul set del teen drama.

In realtà, non tutti in questo show hanno fisici scultorei. Anche io mi sento spesso intimidita dai corpi dei miei colleghi quando devo recitare in reggiseno o in biancheria intima. Mi sono sentita molto insicura a causa delle aspettative che il pubblico nutre nei confronti delle donne che fanno televisione, sul modo in cui dovrebbero apparire. Ma ho fatto i conti col mio corpo e so di non essere il tipo di donna che vedrete sfilare sulla passerella durante la settimana della moda. Ho tette più grandi, ho la cellulite su cosce e fondoschiena e il mio stomaco sporge piuttosto che curvarsi all'interno.

Actually, not everyone on this show is perfectly chiseled. And even I feel intimidated by the physique of my surrounding cast mates sometimes when I have to do bra/underwear scenes. I’ve felt very insecure due to the expectation that people have for women on tv, what they should- https://t.co/9ISUBkgrKl — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 6, 2020

look like. But I have come to terms with my body and that I’m not the kind of person you would see walking on a runway during fashion week. I have bigger boobs, I have cellulite on my thighs/butt, and my stomach sticks out rather than curves in. — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 6, 2020

L'attrice ha spiegato di aver sofferto e di continuare a soffrire a causa delle alte aspettative di chi la vorrebbe perfetta, e i paragoni con altre donne e colleghe non sono d'aiuto per la sua autostima.

L'interprete di Betty Cooper in Riverdale ha scelto di raccontarsi candidamente ai fan online, facendo riferimento alla sua lotta contro la depressione.

Ho preso peso negli ultimi due mesi a causa della mia depressione e mi sono sentita davvero insicura riguardo al mio corpo. Ma quando ho girato una scena in reggiseno di recente, ho pensato che fosse mio dovere essere forte e mostrare fiducia in me stessa.

This is still something I struggle with on a daily basis. And it doesn’t help when I’m being compared to other women. I have gained weight due to depression the last two months and I’ve felt very insecure about it. But I did a recent bra and underwear scene and felt it was my— — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 6, 2020

Obligation to be strong and show confidence in myself, looking as I do. And I want other young women to see my body on tv and feel comfort in the fact that I’m not a size 0. And I’m not a perfect hourglass shape. — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 6, 2020

Ma è stato proprio il lavoro in TV a salvarla nel suo periodo più buio. "Riverdale è arrivato nella mia vita quando stavo attraversando la fase depressiva peggiore. E alla fine mi ha salvato la vita", aveva scritto l'attrice in precedenza.

Riverdale came into my life when I was going through the worst depression I had ever experienced. And in the end it completely saved me. — Lili Reinhart (@lilireinhart) May 13, 2017

L'attrice ha indirizzato il suo messaggio a tutte le ragazze che non si sentono a proprio agio con l'immagine che vedono riflessa nella specchio:

Voglio che le altre giovani donne vedano il mio corpo in TV e sentano conforto nel fatto che non sono una taglia 0. E non sono una perfetta forma a clessidra.

This industry struggles with accurate representation of female and male bodies. So I commend the women who have helped our industry take a step in the right ~and authentic~ direction. (Charli Howard being my favorite role model) — Lili Reinhart (@lilireinhart) February 6, 2020

Infine, ha concluso il discorso scegliendo di fare un ulteriore coraggioso passo avanti: ha definito ingiusti gli standard di bellezza dell'industria cinematografica e ha affermato che non c'è un'adeguata rappresentazione della diversità dei corpi di uomini e donne in TV e al cinema.

Un plauso alle donne che hanno aiutato il nostro settore a fare un passo nella giusta - e autentica - direzione. (Charli Howard è il modello a cui mi ispiro [il riferimento è alla modella oversize inglese, nota soprattutto per il suo impegno nel diffondere l'idea che è necessario proporre modelli diversi nel mondo della moda, n.d.r.]).

Brava Lili!