Libri

di Simone Alvaro Segatori - 07/02/2020 09:54 | aggiornato 07/02/2020 09:59

Un fantasy oscuro, degno delle atmosfere di Stranger Things, ma che cola sangue proprio come un libro di Stephen King. Questo è quello che vi attende nei meandri di Keyhouse, scoprite come affrontare in ordine cronologico la saga di Locke & Key.

Quanti misteri possono nascondersi dietro una porta chiusa? Joe Hill (figlio del maestro dell'horror Stephen King) e Gabriel Rodriguez tentano di rispondere a questo interrogativo con una serie di graphic novels tanto oscura quanto affascinate: Locke & Key.

INDICE

Quando si tratta di produzioni di qualità Netflix ci vede giusto. Dopo il grande successo di The Witcher ecco che un'altra serie nata sulla carta che prende vita nel catalogo del grande servizio di streaming della N rossa. A differenza dello strigo Geralt però Locke e Key non nasce da un libro ma da una serie di fumetti ideata da Hill e Rodriguez nell'ormai lontano 2008 e pubblicata in America da IDW Publishing mentre da noi è stata pubblicata da Magic Press.

Netflix

La serie miscela continuamente i capisaldi dell'horror, come mostri e assassini, in un fantasy soprannaturale in cui niente è quello che sembra e dove anche aprire una porta diventa un'incredibile avventura. I protagonisti della storia sono i 3 fratelli Locke (il piccolo Bode, la mezzana Kinsey e il maggiore Tyler) che sconvolti dalla tragica morte del padre vanno a vivere, insieme alla madre Nina, nella vecchia casa del padre: Keyhouse.

Qui scopriranno l'esistenza di alcune chiavi magiche capaci di donare dei poteri e abilità straordinarie a patto che riescano a capire in che maniera utilizzarle. Le chiavi però non sono l'unico segreto sepolto sotto Keyhouse: c'è un antica e vendicativa eco, di nome Dodge, che vuole le chiavi e i loro poteri, ed è disposta a tutto pur di impossessarsene.

Tra viaggi nella mente, trasformazioni, super poteri e qualche secchiata di sangue, Locke & Key scorre via fluido caricando il lettore di tantissimi interrogativi, soprattutto sulle chiavi: Cosa sono? A cosa servono? Perché Dodge le desidera tanto? Scoprirlo equivale ad aprire una di quelle porte che non dovrebbero mai essere aperte.

Chiusa una porta si apre un mistero: la saga principale di Locke & Key

HD IDW

La versione italiana della saga centrale di Locke & Key, ristampata in occasione della serie Netflix, si compone di 6 volumi totali che narrano della storia dei Locke e della loro lotta contro Dodge per il dominio sulle chiavi. Nel corso della serie i giovani Locke impareranno molto sulle chiavi, sulla Keyhouse, sul loro nemico ma anche su loro padre Rendell Locke.

Le chiavi magiche infatti sembrano essere legate alla famiglia Locke da sempre, anche se la madre Nina e lo zio Duncan sembrano non saperne niente, tanto da rimanere impassibili agli eventi magici che si verificano intorno a loro. Che Keyhouse gli impedisca di vedere la magia? Oppure c'è qualcuno che ha rubato i ricordi dalla loro mente? D'altronde c'è una chiave in grado di aprire la testa di chiunque!

Queste sono solo le premesse di quello che vi aspetta tra le pagine di Locke & Key, con chiavi in grado di trasformare le persone in fantasmi, altre capaci di farle volare e altre ancora che possono aprire una porta su ognidove.

HD IDW

Benvenuti a Lovecraft è il volume che apre la serie e, oltre al chiaro riferimento allo scrittore di Providence, si prende il suo tempo per far entrare il lettore nella vita dei Locke, nella tragedia familiare e nell'inganno ordito dalla donna nel pozzo.

Giochi Mentali sposta l'avventura nel mondo della mente grazie alla chiave apritesta e al ritorno di un assassino dimenticato.

La corona di ombre invece inizia a tirare le fila di una trama ancora lontana dalla sua conclusione, ma che mostra come le chiavi possono essere usate in combinazione con altri artefatti magici.

Le chiavi del regno è quasi un numero di stallo, ma fondamentale per scoprire qualche retroscena sulla saga, come la vita della misteriosa Erin Voss, l'unica a conoscenza dei fatti sulla morte di Lucas Caravaggio, altro personaggio chiave nella vita del padre dei Locke.

Ingranaggi, il quinto volume della saga, rivela finalmente qualcosa di più sulle chiavi, sul metallo sussurrante di cui sono fatte e su coloro che le hanno create, i fabbri.

Infine, nell'ultimo numero Alpha & Omega, comincia la lunga battaglia finale combattuta a colpi di chiavi.

Come aprire la luna? Le storie speciali di Locke & Key

HD IDW

C'è però un ulteriore settimo capitolo della serie che in patria era diviso in più numeri speciali da noi raccolti in questo volume 7 dal titolo Cielo e Terra. Nel volume sono raccolte alcune delle storie più interessanti della saga che non riguardano più i Locke bensì il mondo delle chiavi. Possiamo quindi considerare questo fumetto una sorta di raccolta antologica da leggere esclusivamente dopo aver terminato la saga principale per non incorrere in spoiler.

La prima storia, chiamata Apri la Luna presenta una guida alle chiavi conosciute e non con una storia ambientata durante una delle notti più magiche nel passato di Keyhouse.

La seconda storia, chiamata Grindhouse, è ambientata durante la Grande Depressione e segue 3 gangster mentre scoprono i segreti della casa dei Locke. Ad accompagnare questa storia c'è anche una guida sulla Keyhouse e le sue porte.

La storia chiamata Mondo in miniatura invece porta due bambine all'interno di una casa delle bambole da cui sarà davvero difficile scappare.

C'è poi il piccolo inserto speciale Nailed It, che inizialmente era stato distribuito come capitoletto extra al Comic-Con 2019.

E infine la storia Giorni da Cane, in cui la chiave animale viene usata per trasformare un cane in un ragazzo.

Locke & Key: Tutta la saga in ordine cronologico

Magic Press

Dopo aver aperto tutte queste porte sull'universo di Locke & Key ecco l'ordine di lettura consigliato per la serie che, come potrete immaginare, segue i volumi della pubblicazione italiana che raccolgono tutti i fumetti usciti in patria:

Benvenuti a Lovecraft

Giochi Mentali

La Corona delle Ombre

Le Chiavi del Regno

Ingranaggi

Alpha e Omega

Cielo e Terra (Speciali)

Guida alle chiavi di Locke & Key e dove trovarle

HD Skelton Crew Studio LLC

Se siete rimasti incantati dall'universo delle chiavi dovreste sapere che queste possono essere acquistate! Purtroppo non hanno i poteri dei fumetti o della serie TV ma sono realizzate e riprodotte fedelmente con una maniacale cura per i particolari. Le chiavi di Locke & Key sono infatti tra i più begli oggetti magici mai creati e possono tranquillamente sfidare la bellezza di altri oggetti storici come la Bacchetta di Sambuco o l'Unico Anello tanto desiderato da Gollum.

Una riproduzione da collezione e numerata delle chiavi di Locke & Key può essere acquistata da Skelton Crew Studio LLC, che ha acquisito i diritti di riproduzione ufficiali delle chiavi. Scoprite di più nell'approfondimento dedicato (IN ARRIVO).

Se invece siete interessati ai poteri delle chiavi e al loro funzionamento, nell'articolo Guida alle chiavi troverete tutto quello che vi serve per affrontare eventuali demoni che fuoriescono dal pozzo di casa.