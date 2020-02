Locke & Key: la stagione 2 sarebbe già in produzione

TV News

di Elena Arrisico - 07/02/2020 09:21 | aggiornato 07/02/2020 09:26

Locke & Key è arrivata oggi, 7 febbraio, su Netflix con la sua prima stagione, ma già si parla di una seconda stagione. Secondo alcune voci, infatti, la piattaforma di streaming online avrebbe già avviato la produzione del secondo capitolo della serie.

Non ha fatto neanche in tempo ad essere rilasciata la sua prima stagione, che arriva già la notizia di una possibile seconda stagione per Locke & Key.

La nuova serie TV di Netflix arriva sulla piattaforma di streaming online oggi, 7 febbraio 2020. Secondo quanto riportato da Spoiler TV e da Production Weekly, la seconda stagione di Locke & Key sarebbe già in produzione, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali da parte di Netflix.

Tratta dai fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, la trama narra delle vicende della famiglia Locke: i fratelli Bode (Jackson Robert Scott), Kinsey (Emilia Jones) e Tyler (Connor Jessup) e la madre Nina (Darby Stanchfield), ancora sotto shock per l’omicidio del marito. Una volta giunti nella Keyhouse di famiglia in Massachusetts, accompagnati dallo zio Duncan (Aaron Ashmore), i ragazzi inizieranno a trovare strane chiavi dai poteri magici, che li porteranno a dover combattere contro uno spirito malefico. Le chiavi sono tante e tutte realizzate in materiali estremamente rari.

Idea & Design Works Llc

Si tratta di un progetto travagliato, in quanto era stata precedentemente pianificata una trilogia cinematografica – mai andata in porto – e prodotto un pilot fedele al tono horror dei fumetti: la serie era stata ordinata da Hulu nel 2018, ma il servizio di streaming aveva poi deciso di accantonare tutto. Così, Netflix ha deciso di prendere in mano la situazione, producendo la serie con nuove sceneggiature e un nuovo cast.

A metà tra un teen drama, un horror e un mistery thriller e creata da Carlton Cuse (Lost) e Meredith Averill (Hill House), la serie è prodotta dallo stesso Joe Hill – creatore dei fumetti – insieme a Cuse. Nel cast, ci sono anche Bill Heck (Rendell Locke), Laysla De Oliveira (Dodge), Thomas Mitchell Barnet (Sam Lesser), Griffin Gluck (Gabe) e Coby Bird (Rufus Whedon).

Composta da dieci episodi, la prima stagione di Locke & Key è disponibile su Netflix.