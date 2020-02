Mafia e camorra in Home Video: a marzo arrivano L'Immortale, Suburra e non solo

CinemaTV News

di Simona Vitale - 07/02/2020 10:10 | aggiornato 07/02/2020 10:12

Il 19 marzo 2020 arriveranno in versione Home Video alcuni film/serie TV italiane liberamente ispirati a fatti o personaggi di spicco della mafia e della camorra. Ecco i titoli che sarà possibile acquistare

Chi ha apprezzato film come L'immortale e serie TV italiane molto note come Suburra, Il clan dei Camorristi o Rosy Abate, sarà felice di sapere che a partire da marzo 2020 questi titoli saranno disponibili in versione Home Video.

Parliamo di produzioni importanti e osannate tanto in Italia quanto all'estero e riguardanti argomenti di grande spessore, e purtroppo, attualità ispirate, seppur liberamente, a fatti e personaggi delle più potenti organizzazioni criminali del nostro Paese: mafia e camorra.

Nonostante i personaggi protagonisti di questi film/serie TV siano per lo più veri e propri anti-eroi dei giorni nostri, sono stati comunque in grado di conquistare il cuore degli spettatori, ben propensi a rivedere le avventure dei loro "beniamini del piccolo e grande schermo".

L'immortale (19 marzo 2020)

Diretto e interpretato da Marco D'Amore, L'immortale è un film innovativo nel suo genere in quanto rappresenta un vero e proprio anello di congiunzione tra due stagioni di Gomorra - La serie: la quarta andata in onda su Sky Atlantic (dal 29 marzo 2019) e la quinta (attualmente in fase di produzione).

In particolare, però, la pellicola si concentra sulla centrale figura di Ciro Di Marzio, che tutti hanno creduto morto al termine della terza stagione di Gomorra e, invece, vivo e vegeto in questa pellicola che apre la strada all'ultima stagione della seguitissima serie TV, nella quale riapparirà anche il suo personaggio (dopo la sentita assenza nella quarta).

La sinossi è la seguente: Ciro di Marzio, chiamato l'Immortale per essere sopravvissuto a diverse tragedie e agguati, viene ripescato nelle acque del golfo di Napoli dopo essere stato colpito, apparentemente in maniera mortale, da Enzo Sangueblù al termine della terza stagione di Gomorra - La serie. Don Aniello gli spiega che la sua situazione è a dir poco da sogno, in quanto può ricominciare la sua vita da capo visto che tutti lo credono morto. Gli affida così l'incarico di fare da intermediario con la mafia russa a Riga, in Lettonia, dove la situazione proprio con i russi non è semplice. Per poter fare arrivare la droga, Ciro si appoggia a Bruno, il suo mentore da bambino, che possiede una sartoria contraffatta. Questa "collaborazione" farà riaffiorare in Ciro tanti, e a volte spiacevoli, ricordi.

L'immortale sarà disponibile sia in versione Blu-ray che in versione DVD.

Universal L'immortale arriva a marzo in versione Home Video: DVD e Blu-ray

Specifiche tecniche della versione Blu-ray e DVD

Audio : Italiano (DTS 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1)

: Italiano (DTS 5.1), Inglese (DTS-HD Master Audio 5.1) Lingua : Italiano, Inglese

: Italiano, Inglese Sottotitoli : Italiano, Inglese

: Italiano, Inglese Numero di dischi : 1

: 1 Durata: 100 minuti

Il clan dei camorristi S1 (19 marzo 2020)

Andata in onda per la prima volta nel 2013 su Canale 5, la prima stagione (e sinora unica) de Il Clan dei camorristi è liberamente ispirata alle vicende del noto clan camorristico dei Casalesi. I personaggi principali di Andrea Esposito, don Palma, Francesco Russo, Ciccio Capuano, Beppe D'Angelo, Michele Zagali, Antonio Vescia ed Ernesto Vescia hanno preso riferimento da persone realmente esistenti tra coloro che l'hanno combattuta e chi, invece, ne ha fatto parte.

Tra i protagonisti principali è sicuramente da segnalare la presenza di Stefano Accorsi, nel ruolo del giudice Andrea Esposito, di Giuseppe Zeno, nei panni di O' Malese, e di Massimiliano Gallo nei panni di Antonio Vescia.

Universal La cover della versione DVD de Il clan dei camorristi

Specifiche tecniche

Formato : Cofanetto

: Cofanetto Audio : Italiano (Dolby Digital 5.1)

: Italiano (Dolby Digital 5.1) Lingua : Italiano

: Italiano Sottotitoli : Italiano

: Italiano Numero di dischi : 4

: 4 Durata: 700 minuti

Suburra - La serie S1 (19 marzo 2020)

Ispirata all'omonimo film del 2015, a sua volta tratto dal romanzo di Giancardo Di Cataldo e Carlo Bonini, Suburra è stata la prima serie TV italiana ad essere distribuita da Netflix. La serie segue le vicende, personali e non, di diversi personaggi tra politici, criminali e persone comuni, che in qualche modo sono coinvolti negli aspetti più loschi e criminali di Roma nell'ambito dell'assegnazione degli appalti per la costruzione di un porto turistico in quel di Ostia.

Diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, Suburra - La serie è stata in seguito rinnovata per una seconda stagione trasmessa nuovamente da Netflix a febbraio 2019 e per una terza, che dovrebbe arrivare sulla celebre piattaforma in autunno o a inizio 2021.

Nel cast incontriamo, tra gli altri, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e Claudia Gerini.

Universal Suburra - La serie arriva in DVD

Specifiche tecniche

Formato : Cofanetto

: Cofanetto Audio : Italiano (Dolby Digital 5.1)

: Italiano (Dolby Digital 5.1) Lingua : Italiano

: Italiano Sottotitoli : Italiano

: Italiano Numero di dischi : 3

: 3 Durata: 500 minuti

Rosy Abate - La serie S2 (19 marzo 2020)

Rosy Abate - La serie è uno spin-off della serie TV Squadra antimafia (andata in onda su Canale 5 per ben 8 stagioni), dedicato al personaggio interpretato da Giulia Michelini anche nello show originale. Di Rosy Abate - La serie sono andate in onda, sempre su Canale 5, due stagioni che hanno ottenuto uno straordinario successo, con la seconda trasmessa in prima assoluta nel 2019.

Dopo aver scontato la sua pena Rosy può finalmente riabbracciare suo figlio Leonardo, ma quel che si trova davanti non è un più un bambino quanto un ragazzo di 17 anni desideroso di poter dare sfogo alle sue ambizioni. La donna cercherà, in un'insolita Napoli mai raccontata, di salvare suo figlio dalle spire di una criminalità che sembrano volerlo avvolgere e che potrebbero costargli la vita.

Universal Rosy Abate - La serie arriva in DVD il 19 marzo 2020

Specifiche tecniche