Tecnologia

di Pasquale Oliva - 07/02/2020 11:58

Netflix alla fine ha dato ascolto ai suoi utenti e ha introdotto un'opzione per disattivare l'autoplay delle anteprime nella schermata principale della sua piattaforma.

L'incubo è finito. Dopo anni di lamentele, principalmente sui social network, la homepage di Netflix è finalmente libera da quel flagello chiamato riproduzione automatica delle anteprime. Non sappiamo perché il gigante dello streaming abbia impiegato così tanto per implementare l'opzione per attivare/disattivare l'autoplay, ma giunti a questo punto il detto 'meglio tardi che mai' è più che indicato.

Gli iscritti alla piattaforma possono disabilitare la riproduzione automatica dei trailer seguendo pochi passaggi, come indicato nel documento di supporto aggiornato da Netflix nelle ultime ore. Basta recarsi nella sezione 'Impostazioni di riproduzione' (in Impostazioni) e rimuovere la spunta alla voce 'Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi'. Così facendo la Home diventerà certamente più statica ma anche più fruibile per una buona fetta di utenti.

Dalla stessa tab è possibile disattivare l'opzione 'Riproduci automaticamente l'episodio di una serie su tutti i dispositivi', disponibile però ormai da diversi anni.

Non mettiamo in dubbio che l'autoplay si sia rivelato utile per alcuni iscritti al servizio per scoprire nuove produzioni, ma la libertà di scegliere se attivare o disattivare tale funzione ha tutt'altro sapore. Tra i suoi detrattori anche il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Knives Out Rian Johnson, che nel 2018 ha ironicamente dichiarato di avere un nuovo gioco preferito, quello di consultare Netflix senza far avviare le anteprime automatiche.

Current favorite console game: navigating Netflix without triggering autoplay promos — Rian Johnson (@rianjohnson) March 16, 2018

Concludo segnalandovi che le modifiche apportate, comprese quindi anche quelle relative all'autoplay, vengono applicate su tutti i dispositivi su cui Netflix viene utilizzato. Le preferenze sulle impostazioni sono infatti associate all'account, non ai singoli device che consentono l'accesso al servizio.