di Stefania Sperandio - 07/02/2020 11:21 | aggiornato 07/02/2020 11:25

Il personaggio principale di Death Stranding, Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus) è protagonista di due nuove statuette Nendoroid – con tanto di proverbiali pacchi da consegnare, proprio come nel videogioco.

I fan di Norman Reedus potranno presto portare a casa la statuetta del loro attore preferito. L'artista, celebre per il ruolo di Daryl in The Walking Dead e, recentemente, per quello di Sam Porter Bridges in Death Stranding, è stato ritratto proprio nella sua ultima incarnazione videoludica in una statuetta Nendoroid, per la quale sono già aperti i pre-ordini in due diverse varianti.

Il Grande Messo in formato mini

Entrambe le statuette ricreano Sam in tutto e per tutto fedele a come lo abbiamo conosciuto nel videogioco di Hideo Kojima. La prima versione, quella base, include anche due scatole, il pod del BB agganciato al ventre del protagonista, il suo zaino per il trasporto dei carichi, un'arma che è possibile fargli impugnare e un criptobionte – animaletti commestibili del mondo di gioco.

Kojima Productions, Nendoroid 8 Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest Norman Reedus con il cappuccio nella versione Grande Messo

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest La statuetta Nendoroid di Sam Porter Bridges

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest Sam mangia un criptobionte

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest La statuetta avrà anche un'arma

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest Una vista posteriore dello zaino di Sam

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest Le tante scatole dell'edizione Grande Messo del Nendoroid

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest Sam sarà anche dotato del pod di BB

Kojima Productions, Nendoroid Facebook Twitter Pinterest La variante Grande Messo avrà anche i capelli sciolti e gli occhiali

La seconda variante della statuetta, battezzata Il Grande Messo (titolo riconosciuto a Sam durante il gioco) abbonda invece di equipaggiamenti extra: viene infatti venduta con incluse ventuno scatole di carico che potrete far portare a Sam nel modo che preferito (nel suo zaino, o sistemandole sui ganci della sua tuta). Inoltre, potrete decidere di sciogliere i capelli di Sam, o di fargli indossare il cappuccio contro la cronopioggia, proprio come nel gioco. Confermati tutti gli accessori della versione precedente, ai quali si aggiungono anche gli occhiali da sole – anche in questo caso, identici a quelli presenti in Death Stranding.

Entrambe le versioni della statuetta sono completamente posizionabili a piacimento e sono in uscita il prossimo mese di agosto. Al momento, il sito ufficiale Good Smile Company ha già aperto i pre-ordini, fissando i prezzi su 44,90 euro per l'edizione standard e 74,90 euro per quella Grande Messo.

【Nendoroid Sam Porter Bridges】pre-order has begun. Aside from "Normal Ver", there's a "Great Deliverer Ver" with full equipment set. These will be exhibited at Wonder Festival in Japan this weekend. This one is "Nendoroid Sam Porter Bridges: Great Deliverer". pic.twitter.com/5BE4cHXLsP — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 6, 2020

L'uomo delle consegne

Death Stranding è il primo videogioco della nuova Kojima Productions dall'addio a Konami e alla serie Metal Gear. Nel titolo, i giocatori vestono i panni di Samuel Porter Bridges, un corriere chiamato a collegare i punti divisi di un open world post-apocalittico, in cui il mondo dei morti si è sovrapposto a quello dei vivi e le precipitazioni atmosferiche accelerano il passaggio del tempo di tutto ciò che bagnano.

In questa situazione, Sam sarà incaricato di raggiungere i centri abitati di quel che resta degli USA per collegare le United Cities of America, dando vita a una nuova nazione che possa portare le persone a collaborare, anziché vivere ciascuna da eremita, per garantirsi un futuro insieme. Il gameplay consente così ai giocatori online, pur senza incontrarsi mai, di costruire insieme strutture che facilitano la vita di tutti, con Hideo Kojima che ha scelto appositamente di consentire alle persone di avere solo interazioni positive con le altre.

Nel cast del gioco, oltre a Norman Reedus, anche Lea Seydoux (Fragile), Mads Mikkelsen (Cliff), Margaret Qualley (Mama), Lindsay Wagner (Amelie), Guillermo Del Toro (Deadman), Nicolas Winding-Refn (Heartman), Tommie Earl-Jenkins (Die-Hardman) e Troy Baker (Higgs).

Death Stranding è disponibile su PlayStation 4 e arriverà nel corso della prossima estate anche su PC.