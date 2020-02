Cinema

di Mara Siviero - 07/02/2020 12:39 | aggiornato 07/02/2020 13:01

La notte degli Oscar 2020 è ormai alle porte: gli spettatori italiani potranno seguire la cerimonia in diretta sul canale Sky Cinema Oscar oppure in chiaro su TV 8.

La 92esima cerimonia degli Oscar si avvicina e, man mano che la tensione sale, tutto è pronto per vedere le star sfilare su uno dei red carpet più seguiti al mondo, quello del Dolby Theatre di Los Angeles.

Il 9 febbraio 2020, proprio lì, in quel della California, sarà possibile vedere in mondo visione i propri beniamini sfoggiare tutta la loro eleganza prima di dare avvio alla cerimonia degli Academy Award, i premi più prestigiosi nel mondo del cinema.

#OscarsAllAccess is LIVE from the Red Carpet on Twitter this Sunday Feb 9th! ❤️ or RT this tweet for a reminder to tune in #Oscars Sunday! pic.twitter.com/GKgGPTan55 — The Academy (@TheAcademy) February 6, 2020

E se anche questa edizione non prevede la presenza di conduttori, ci sarà certamente di che vedere e di che emozionarsi: una lunga notte (visto che in Italia la differenza di fuso orario è di ben 9 ore, dunque da noi sarà già il 10 febbraio) che verrà ripagata a dovere e che soddisferà (si spera) o meno le preferenze di quanti si troveranno davanti al televisore.

Sono molti i titoli che cercheranno di contendersi più di una statuetta, da 1917 a Joker, da Parasite a Storia di un matrimonio e ci saranno anche diverse esibizioni, come quelle di Elton John e Idina Menzel. Per cui, per vedere chi vincerà cosa, meglio segnarsi subito come seguire l’evento dell’anno anche dall’Italia.

La diretta, anche in chiaro

Grazie al canale Sky Cinema Oscar (canale 303), sarà possibile seguire la diretta da Los Angeles a partire dalle 22.45 di domenica 9 febbraio. Ad accompagnare gli spettatori durante la nottata ci sarà Francesco Castelnuovo che commenterà le premiazioni insieme a Gianni Canova, la giornalista Barbara Tarricone e altri ospiti d’eccezione.

Sale la febbre da OSCAR®!

Siete pronti per la cerimonia di domenica?



Non perdetevi la diretta dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar®.#Oscars pic.twitter.com/qsdFKev3lv — Sky Cinema (@SkyCinemaIT) February 6, 2020

Un altro canale che proporrà la diretta da Los Angeles sarà Sky Uno (Canale 108), che seguirà la cerimonia a partire dalla 00.30.

La diretta sarà visibile anche sulla piattaforma Sky Go, disponibile per tablet e smartphone con iOS pari o superiore a 9 e Android pari o superiore a 5, per PC/Mac con Windows pari o superiore a 7 e MAC OSX pari o superiore a 10.9.

Nessun abbonamento a Sky? Niente paura, perché la cerimonia verrà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 23.50.

I social da seguire per essere sempre aggiornati

Se non si dovesse avere tempo e/o modo di seguire la diretta, sarà possibile essere aggiornati in ogni momento dell’evento grazie ai canali social. Collegandosi alla pagina Facebook, all’account Twitter e al canale YouTube ufficiale dell'Academy sarà possibile rimanere aggiornati e seguire i nomi dei vincitori volta per volta.

Aggiornamenti che sarà possibile trovare che sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter di Sky Cinema, nonché sul sito skycinema.it/oscar.

Le repliche della cerimonia

Per chi non riuscisse a seguire la cerimonia degli Oscar in diretta, sarà possibile vederla in differita, sempre su Sky Cinema Oscar, lunedì 10 febbraio, a partire dalle 10.45.

Inoltre, sempre sul canale 303 di Sky e sempre lunedì 10 febbraio, sarà possibile anche vedere Il meglio della notte degli Oscar, a partire dalle 21.15.

Non resta che attendere e... buona visione della 92esima edizione degli Oscar!