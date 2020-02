CuriositàCelebrity

A volte i meme fanno davvero la storia... come quello di Keanu Reeves che mangia un sandwich, finito per errore in un libro di testo ungherese.

Attenzione, perché qui si fa la Storia. Nel vero senso della parola.

L'attore Keanu Reeves - o meglio, un suo meme - è accidentalmente diventato parte di un libro di storia delle superiori in Ucraina.

Come?

Secondo quanto riportato dal Kyiv Post, il libro di testo in questione ha inserito una celebre foto del 1932, Lunch Atop the Skyscraper, scattata a Manhattan, nel capitolo dedicato al periodo tra le due guerre mondiali, senza però accorgersi di un piccolo particolare: lo scatto non aveva come protagonisti solo i lavoratori, ma anche un certo attore di Hollywood...

L'immagine photoshoppata mostra l'attore mentre mangia il suo sandwich, azione ripresa da più angolature e diventata velocemente un'internet sensation ai tempi dello scatto, e ora divenuta anche parte dell'iconica fotografia.

Ci fu effettivamente un periodo nella storia di internet (in realtà non ancora del tutto concluso) in cui Reeves veniva inserito digitalmente in foto risalenti a diversi periodi storici, al fine di provare la teoria della sua immortalità. E questa volta ci erano quasi riusciti...

L'errore nel libro testo, comunque, non è stato notato prima d'ora, nonostante la sua pubblicazione risalga al 2018.

Intanto, sul motivo della presenza di Keanu nel libro, pare esserci discordia: l'autore del testo e la casa editrice, infatti, hanno dato due spiegazioni molto diverse al riguardo.

Mentre Orion (casa editrice) ha dichiarato al Kyiv Post che l'immagine è stata inserita erroneamente nel testo durante la pubblicazione, Ihor Shchupak, il professore di storia autore del libro, sostiene che sia stato tutto programmato.

Quando il designer che ha lavorato con me alle illustrazioni del libro mi ha mostrato la foto con Keanu Reeves, all'inizio non avevo notato quel piccolo dettaglio. Ma quando ho capito il meme, ho deciso di tenerla.

il professore ha spiegato che avrebbe reso il libro più interattivo, e sarebbe stato un utile strumento per verificare l'attenzione dei suoi studenti, soprattutto quelli che "non amano leggere e preferiscono le immagini".

E voi, cosa ne pensate? L'apparizione di Keanu sarà stata davvero voluta?