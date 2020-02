Sanremo 2020: il monologo di Roberto Benigni sul Cantico dei Cantici

Siamo nati per amore e per fare l’amore. Che ne facciamo sempre poco…Io sarei per farne di più, anche qui stasera all’Ariston. Sarei per spogliarsi e fare l’amore, anche l’orchestra. Tutti a fare l’amore diretti da Beppe Vessicchio.

…Meraviglia dell’umanità, vetta della poesia di tutti i tempi, ogni parola è un diamante. Colui che lo ha scritto è un orafo della parola. Pensate che un famoso rabbino disse: Tutto il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato donato all’umanità.

Ora è cambiato il sistema di voto [a Sanremo], si può votare anche per citofono. Uno arriva in Via Matteotti a Sanremo, citofona e dice: ci hanno detto che qui c’è gente che canta.

Non è mancato neppure un riferimento alla politica. Benigni, infatti, ha approfittato della serata per una pungente stoccata a Matteo Salvini :

