[Spoiler!]

di Chiara Poli - 07/02/2020 16:49 | aggiornato 07/02/2020 16:54

Potrebbe essere tutto, oppure niente. Ecco cosa sappiamo su Eugene, Rosita e il nuovo teaser di The Walking Dead 10, in arrivo su FOX con gli ultimi 8 episodi dal 24 febbraio.

Prima di darlo per scontato, ricordiamoci come vanno le cose con i baci in The Walking Dead.

Per esempio, con il famoso bacio fra Michonne ed Ezekiel, comparso in un trailer e poi spiegato in modo molto semplice (e diverso da quanto ci saremmo aspettati).

Dovremmo quindi prendere con le pinze anche questo, di bacio "in divenire": quello che sta già facendo discutere l'intero fandom della serie dopo la diffusione su Twitter dal profilo ufficiale di The Walking Dead.

In attesa di vedere i rimanenti 8 episodi della stagione 10, in prima assoluta e in contemporanea con gli USA dal 24 febbraio, un po' tutti ci chiediamo se l'eterno amore di Eugene (Josh McDermitt) per Rosita (Christian Serratos) - che dura ormai da molti anni - verrà mai corrisposto.

Mentre aspettiamo di scoprire cosa succederà dopo aver visto Negan con la maschera dei Sussurratori, io non posso non chiedermi se, alla fine, la serie seguirà le orme del fumetto. O meglio, se tornerà indietro...

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel fumetto, infatti, Rosita ha una storia d'amore con Eugene, che finisce per sposare. Rimasta incinta, deve spiegargli che il figlio non è suo, bensì di Siddiq (Avi Nash nella serie) e in questo la serie ha seguito la trama - ma c'è qualcosa che cambia completamente lo scenario di The Walking Dead fra serie e fumetto. Rosita è una delle vittime di Alpha (Samantha Morton) durante il massacro delle picche. Il fatto che la sua gravidanza sia nota non fa che rendere ancora più traumatica la sua uccisione. Image Comics The Walking Dead: Rosita vittima di Alpha nel massacro delle picche Ecco quindi che, in un certo senso, The Walking Dead nella versione televisiva tornerebbe indietro, alla storia d'amore fra Eugene e Rosita che, nella timeline a fumetti, precede la morte di Rosita. Come sappiamo, in TV Rosita è ancora viva e vegeta e ha una relazione con Gabriel. Ma la morte di Siddiq ha cambiato tutto. E qualsiasi cosa adesso potrebbe succedere.

Senza dimenticare, tornando al discorso iniziale, che potrebbe essere un'illusione: un sogno a occhi aperti, un momento che ha un significato completamente diverso, un bacio che finirà per non essere corrisposto.

Lo scopriremo solo continuando a seguire The Walking Dead 10, che sta per tonare su FOX!