In The Witcher 2 un personaggio originale e un mostro noto ai videogiocatori

di Stefania Sperandio - 07/02/2020 16:46 | aggiornato 07/02/2020 16:54

Secondo le ultime indiscrezioni, la seconda stagione di The Witcher includerà un personaggio completamente originale e proporrà anche un mostro citato nei libri e ben noto agli amanti dei videogiochi della serie.

Dopo gli ottimi riscontri avuti dalla prima, proseguono i lavori sulla seconda stagione di The Witcher, che vive in queste settimane le sue fasi di ripresa. Nuove indiscrezioni e indizi (dal set e non) hanno rivelato alcune delle novità che gli spettatori potranno aspettarsi, tra cui un personaggio completamente inedito e la presenza di un terrificante mostro che gli appassionati dei videogiochi della serie ben conoscono (e temono).

Il personaggio di Violett

La prima novità è stata svelata da Deadline, che ha scoperto la presenza di Carmel Laniado tra i membri del cast della nuova stagione. L'attrice, recentemente vista anche nel cast di Dolittle, vestirà i panni del personaggio di Violett – che non è presente nei libri di Andrzej Sapkowski da cui la serie Netflix ha origine.

Secondo la fonte, l'attrice comparirà in almeno tre episodi della nuova stagione, con il suo personaggio che sarà una giovane fanciulla che, dietro la sua apparenza, nasconde in realtà una natura più sadica di quanto si potrebbe pensare.

HD Universal Pictures Carmel Laniado in Dolittle

Violett non sarebbe il primo personaggio introdotto da Netflix nel Continente: nella prima stagione, i lettori di Sapkowski hanno anche notato l'arrivo di Dara, il giovane elfo che ha affiancato Ciri nelle sue avventure a Brokilon, che non era invece presente nei libri.

Una creatura che semina morte

È invece il sito specializzato Redanian Intelligence, che ha anticipato numerosi dettagli su The Witcher, a svelare che, nella prossima stagione, Geralt di Rivia dovrà vedersela anche con un Leshy (o Lesny, o Leshen, a seconda della localizzazione). Questo tipo di creatura dei boschi viene citato nei libri, anche se non descritto direttamente, mentre è stato rappresentato nei videogiochi firmati da CD Projekt RED.

HD CD Projekt RED Ciri di fronte a un letale Leshy in The Witcher 3

Si tratta di un mostro che, nell'idea di Sapkowski, vive semplicemente con l'intento di versare sangue. Si direbbe uno scopo che la creatura perseguirà anche nella serie Netflix, dal momento che la fonte anticipa che il suo scontro con un personaggio, in un episodio, "avrà serie conseguenze". Possibile, quindi, che il nostro strigo preferito rimanga ferito da un incontro fin troppo ravvicinato con un Leshy – ma non è da escludere che la vittima designata possa anche essere un'altra.

Verso Kaer Morhen

Infine, un indizio sui contenuti della prossima stagione arriva direttamente da Freya Allan, attrice che veste i panni della principessa Ciri, ora in fuga. Come notato da CBR, infatti, l'artista ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, in cui mostrava accanto a sé, nell'auto, quella che sembrerebbe una daga.

Ne Il Sangue degli Elfi, terzo volume della saga di Sapkowski a cui la nuova stagione dovrebbe fare riferimento, effettivamente Ciri e Geralt si rifugiavano a Kaer Morhen, dove la fanciulla veniva cresciuta nell'unico modo conosciuto dagli strighi: come una witcher. La ragazzina si ritrovava così alle prese con addestramenti utili a valorizzare la sua agilità e a maneggiare le armi bianche. Considerando la daga che accompagna Allan, quindi, si direbbe che la seconda stagione di The Witcher non intenda mutare questo percorso, portando Ciri alla corte della Scuola del Lupo per trasformarla nella combattiva e potentissima giovane che i fan della saga conoscono.

HD Netflix Ciri e Geralt dovrebbero seguire lo stesso percorso dei libri, nella prossima stagione di The Witcher

Dopo che la prima stagione si era attenuta il più possibile all'opera letteraria, quindi, sembrerebbe che la showrunner Lauren S. Hissrich sia intenzionata a fare lo stesso anche con la seconda, mantenendosi vicina agli scritti di Sapkowski. Un'idea che, l'autrice lo aveva già precisato, la spingerà anche a non cercare di condurre la produzione Netflix verso un epilogo diverso da quello dei libri.

The Witcher è disponibile su Netflix con la sua prima stagione, che ha ottenuto ottimi riscontri. Nel cast troviamo Henry Cavill (Geralt di Rivia), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg). Per la prossima stagione servirà però una pazienza degna di un saggio e anziano witcher: il debutto non è atteso prima del 2021. Nel frattempo, i fan potranno magari intrattenersi con il film animato Nightmare of the Wolf, che racconterà le origini dello strigo Vesemir, maestro di Geralt.