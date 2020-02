TV News

di Elena Arrisico - 07/02/2020 11:01 | aggiornato 07/02/2020 11:04

Barry Keoghan ha abbandonato il progetto di Y: The Last Man, nuova serie che lo avrebbe visto protagonista nel ruolo di Yorick Brown. Tratta dai fumetti di DC Vertigo, racconta dello sterminio di tutti i mammiferi di sesso maschile sulla Terra.

Y: The Last Man ha perso anche il suo protagonista maschile. Secondo quanto riportato da Collider, Barry Keoghan (Dunkirk) avrebbe deciso di lasciare il progetto e il ruolo di Yorick Brown.

La serie prodotta da FX è l’adattamento di Y: The Last Man, una serie di fumetti nata dalle matite di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Il progetto ha visto diversi tentativi di adattamento nel corso degli anni – inizialmente, doveva trattarsi di un film che aveva come regista Dan Trachtenberg. Ma con FX sembra sia la volta giusta, sebbene non sia la prima volta che i lavori subiscono un cambio di programma: ci sono, infatti, già stati alcuni cambiamenti tra gli addetti ai lavori, tra cui l’abbandono di alcuni showrunner.

Ad ogni modo, pare che la perdita di Keoghan non comporterà particolari ritardi nella produzione di Y: The Last Man: il progetto sembra, infatti, sia attualmente in fase di stesura della sceneggiatura.

Pubblicata da DC Vertigo, la serie a fumetti di Y: The Last Man racconta di una catastrofe che porta allo sterminio di tutti i mammiferi di sesso maschile presenti sulla Terra. Gli unici a salvarsi sono Yorick Brown – personaggio che doveva essere interpretato da Barry Keoghan – e Ampersand, una scimmia cappuccino. Uscito per la prima volta nel 2002, il fumetto è composto da 60 numeri e ha vinto numerosi premi, tra cui tre Eisner Awards e un Hugo Award.

Vertigo

Barry Keoghan era stato scritturato per la parte di Yorick Brown, nel luglio del 2018. Non si sa ancora il motivo dell’abbandono di Keoghan e chi prenderà il suo posto. Come riportato da Deadline, lo scorso mese, John Landgraf - presidente di FX Networks e FX Productions - aveva confermato che lo sviluppo della serie stava procedendo per il meglio:

Abbiamo visto cinque, sei sceneggiature. (…) Abbiamo cambiato gli showrunner e abbiamo fatto un grande riavvio, ma sembra che stia andando bene.

Eliza Clark ha preso il posto di Aida Mashaka Croal e Michael Green come showrunner, lo scorso anno. Nel cast, ci saranno Diane Lane, Lashana Lynch, Imogen Poots, Marin Ireland, Juliana Canfield e Amber Tamblyn.

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita di Y: The Last Man.