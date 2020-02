ZeroZeroZero: un temporary store per sensibilizzare sul narcotraffico

CuriositàTV News

di Marcello Paolillo - 07/02/2020 12:03 | aggiornato 07/02/2020 12:07

Aprirà a Milano lo ZeroZeroZero Store, un particolare temporary store basato sulla serie Sky Original e pensato per sensibilizzare sul commercio illegale di stupefacenti.

ZeroZeroZero è il romanzo di Roberto Saviano da cui è tratta l’omonima serie Sky Original, in arrivo dal 14 febbraio.

Lo show è incentrato sul raccontare i meccanismi dei traffici illeciti di stupefacenti, in particolare il commercio internazionale di cocaina, con un'attenzione particolare alla rete che collega potenti organizzazioni a individui senza scrupoli.

Sabato 8 febbraio (dalle 10:30 alle 19:30) e domenica 9 febbraio (dalle 10:30 alle 18:00) tutti coloro che passeranno da largo Carrobbio a Milano potranno visitare lo “ZeroZeroZero Store”, una sorta di “temporary store” fittizio, in cui si potrà vedere coi propri occhi come alcuni semplici oggetti di uso comune, presenti in quasi tutte le case, possano diventare degli strumenti per far viaggiare di nascosto la cocaina, che sia un pacco di caffè, un libro per bambini o un semplice dentifricio.

Feltrinelli Editore

L'occasione è pensata quindi esclusivamente per far capire ai visitatori le insospettabili modalità del commercio di droga da parte di sistemi criminali e familiari diversi tra loro, che siano i cartelli messicani, la ‘ndrangheta o spregevoli uomini d’affari.

Creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, ZeroZeroZero è basata sul romanzo-inchiesta di Roberto Saviano, pubblicato da Feltrinelli Editore nel 2013. La serie è prodotta da Cattleya per ITV Studios e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+, Amazon Prime Video e Studiocanal TV.

Nel cast troviamo Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.