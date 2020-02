La mia banda suona il pop: trailer, trama e cast del film di Fausto Brizzi

Amici come prima, quello di De Sica e Boldi non è (solo) un cinepanettone

Le riprese della pellicola di Fausto Brizzi, il cui titolo prende ispirazione dal celebre brano di Ivano Fossati, sono state girate in Italia, a Roma e provincia, ma anche a Praga e a San Pietroburgo in Russia. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista insieme a Marco Martani, mentre il maestro Bruno Zambrini ha composto le musiche del film.

Tra litigi, vecchi amori e gag esilaranti i Popcorn scoprono presto che in realtà la loro reunion è solo un escamotage organizzato da Olga per poter derubare Ivanov in gran segreto. Decidono così di mettere in atto un sabotaggio e tentare loro stessi di impadronirsi dei soldi del magnate russo. Ci riusciranno?

Ivanov non si lascia convincere e vuole assolutamente la reunion della band pop. Tuttavia i quattro componenti dei Popcorn rifiutano l'offerta perché hanno altri progetti che sperano di realizzare. Alla fine, complice il destino e soprattutto la possibilità di guadagnare del denaro, i membri del gruppo sono costretti ad accettare l'offerta e volano in Russia con il loro manager.

Ben presto le cose stanno per cambiare. Il potente e importante magnate russo, Vladimir Ivanov (Rinat Khismatouline), infatti sogna di riunire a Pietroburgo i Popcorn, la sua band musicale italiana preferita. L'uomo incarica la sua donna di fiducia, Olga, di contattare il manager del gruppo, Franco (Diego Abatantuono), che però odia i Popcorn e cerca di dissuadere il magnate proponendo delle alternative come Sabrina Salerno o Pupo.

