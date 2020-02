Libri

[Spoiler!]

di Simone Alvaro Segatori - 08/02/2020 12:43

La spiegazione dei poteri di oltre 30 chiavi magiche e le differenze tra le chiavi dei fumetti e quelle della serie TV.

Keyhouse è un luogo magico che nasconde tantissimi misteri e soprattuto chiavi, chiavi magiche capaci di aprire ogni tipo di porta. Nel fumetto di Locke & Key e nella prima stagione della serie Netflix omonima, ci sono tantissime chiavi i cui poteri, spesso, faticano a essere spiegati.

In questa guida alle chiavi potrete trovare tutte le informazioni riguardo questi preziosi manufatti che vi aiuteranno a fare ordine mentale, persino meglio di quanto farebbe la chiave apritesta.

Indice generale

Cosa sono le chiavi di Locke & Key?

HD Netflix

Sia nei fumetti che nella serie TV non viene spiegato molto sulle chiavi, antichi manufatti che si limitano semplicemente a esistere. Le uniche cose che sappiamo è che sono fatte di una lega speciale chiamata metallo sussurrante e che sono state create in passato da diverse persone. A quanto pare le chiavi si sono intrecciate più volte, non solo con la storia della famiglia Locke ma anche con la storia stessa dell'umanità.

Le chiavi hanno tutte aspetto, forma e dimensione diversa. Alcune funzionano da sole e molto spesso basta possederle o inserirle nel proprio corpo per attivarne i poteri. Altre invece richiedono particolari strumenti mistici per funzionare (come la chiave delle ombre o quella dell'angelo) altre ancora invece possono funzionare solo aprendo la giusta porta di Keyhouse (come la chiave fantasma).

Le chiavi magiche (e come funzionano)

HD IDW

Leggere questa guida prima di vedere la serie o terminare il fumetto potrebbe spoilerarvi buona parte della trama e soprattutto numerosi colpi di scena.

L'elenco delle chiavi sottostante infatti è quello completo che mette insieme sia tutte le chiavi apparse nelle 6 graphic novel principali più le varie storie one-shot, sia le chiavi esclusive apparse solo nella serie TV.

Per ogni chiave verranno indicati poteri e utilizzi spiegando, quando possibile, le differenze tra una chiave dei fumetti e quella della serie TV.

Indice delle chiavi

Chiave di fuoco

Chiave esclusiva della serie TV. I poteri di questa chiave sono molteplici e riguardano tutti il controllo delle fiamme o delle fonti di calore.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nella serie la vediamo utilizzata in diversi modi: per fare luce come fosse una candela, per creare vortici infuocati e per far esplodere alcune persone.

Chiave dell'albero

Altra chiave esclusiva della serie TV.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La chiave serve a dare accesso ai ricordi sepolti nel cimitero di Keyhouse, appartenenti allo zio Duncan (e probabilmente di altre persone). Basta inserirla nell'albero al centro del cimitero per far apparire numerosi barattoli pieni di ricordi rimossi dalla mente di alcune persone.

Chiave Omega

Presente sia nei fumetti che nella serie TV, non presenta differenze tra le due versioni.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre la serratura della porta demoniaca nascosta nella caverna marina nei pressi di Keyhouse.

Chiave dell'eco

Altra chiave presente in entrambi i media senza differenze.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Consente l'accesso alla casa del pozzo Keyhouse e, con la chiave in mano, è possibile richiamare uno spirito dal mondo dei morti e parlarci tramite il pozzo. Uscire dalla porta della casa del pozzo, bandisce nuovamente lo spirito dal luogo da cui proviene.

Chiave Ognidove

Anche questa chiave è sia nella serie TV che nei fumetti e non presenta alcuna differenza tra i due media.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre una porta verso qualunque luogo l'utilizzatore abbia in mente a patto che riesca a visualizzare una porta del luogo in cui vuole dirigersi.

Chiave della prigione dell'Io

Chiave esclusiva della serie TV.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Questa chiave è in grado di aprire gli specchi e di portare l'utilizzatore in un mondo di specchio in cui confrontarsi con se stesso. I suoi poteri non sono stati ancora pienamente esplorati.

HD IDW

Chiave di genere

Chiave attualmente presente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Trasforma le femmine in maschi e viceversa.

Chiave cambia pelle

Altra chiave presente attualmente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Una chiave con uno specchio sul manico che può cambiare il colore della pelle e i tratti somatici di chi la sta usando.

Chiave cambia faccia

Una chiave esclusiva della serie TV che però assomiglia ad una fusione delle due chiavi precedentemente elencate.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di trasformarsi in un'altra persona basta avere in mente la figura di chi si vuole diventare.

Chiave fantasma

Chiave uguale in entrambi i media che funziona solo se infilata nella giusta serratura di Keyhouse.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Separa l'anima di chiunque passi attraverso la porta dal proprio corpo. Il corpo rimane in casa morto, mentre l'anima è libera di vagare come un fantasma nella Keyhouse. Le anime fantasma possono abitare qualsiasi altro corpo nelle vicinanze, passare attraverso i muri e scontrarsi con altri fantasmi.

Chiave apri testa

Presente sia nel fumetto che nella serie TV ha qualche differenza nel funzionamento dei suoi poteri.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Inserita nella base della testa di qualcuno, consente di scrutare all'interno della mente di una persona, dove i ricordi e i concetti mentali (felicità, tristezza, paura, rabbia, sanità mentale ecc) sono rappresentati come piccoli esseri. Questi concetti ma anche i ricordi o le idee, possono essere rimossi e persino scambiati tra le persone. I libri inseriti nella testa di una persona trasferiscono il loro contenuto al portatore della chiave. Mentre nel fumetto è possibile osservare la testa di qualcuno dall'alto, come fosse un piccolo diorama in movimento, nella serie TV è possibile entrare nella testa di altre persone da una porta con le caratteristiche di quella persona. La porta da poi accesso ad un mondo fatto a immagine e somiglianza dei sentimenti della persona aperta con la chiave apritesta. Il piccolo Bode avrà un vero parco giochi in testa accessibile da una scatola dei giocattoli, mentre Kinsey avrà un supermarket molto ordinato con una porta girevole per entrare.

HD IDW

Chiave delle ombre

Presente e uguale in entrambi i media.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Consente a chi la usa di controllare le creature dell'ombra o le ombre di altre persone. Può però essere usata solo se incorporata all'interno della Corona delle Ombre, che attiva e amplifica i poteri della chiave. Le ombre evocate possono interagire con il mondo materiale anche se una luce intensa può distruggerle.

Chiave gigante

Presente al momento solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Una chiave molto grande e pesante che infilata in una particolare finestra di Keyhouse trasforma l'utilizzatore in un vero e proprio gigante.

Chiave riparatrice

Presente in entrambi i media, senza differenze.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre un armadio magico in Keyhouse in cui è possibile posizionare un oggetto rotto. Una volta chiuso e riaperto l'armadio l'oggetto viene riparato. Nella prima stagione della serie non viene mostrato, ma nei fumetti può guarire anche le persone gravemente ferite, anche se non può resuscitare i morti. Inoltre l'armadio può cambiare dimensione a seconda dell'oggetto inserito.

Chiave del Carillon

Presente sia nella serie TV che nelle graphic novel con qualche piccola differenza di utilizzo.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Inserita in un carillon magico, fa in modo che chi ascolta le sue note sia obbligato ad obbedire ai testi dello strumento. Chiunque gira la chiave può fornire il comando che deve essere eseguito dall'ascoltatore. I comandi vengono eseguiti finché la musica è in riproduzione e l'ascoltatore può ascoltarla. Nella serie TV invece basta inserire la chiave, girarla e dire il nome di chi deve eseguire un determinato ordine e l'ordine impartito. L'importante è che chi gira la chiave può vedere la persona da comandare.

Chiave del Giullare

Attualmente presente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre un luogo in Keyhouse che contiene una serie di artefatti magici e altre chiavi.

Chiave dell'angelo

Presente momentaneamente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Va inserita in un'imbracatura apposita con grandi ali piumate e conferisce a una persona il potere di volare.

IDW HD IDW

Chiave di Ercole

Per il momento solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Incastonata in una collana, conferisce al portatore una grandissima forza e un aumento della massa muscolare.

Chiave animale

Al momento solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il suo funzionamento è simile a quello della chiave fantasma. Va inserita nella porta a destra della Keyhouse e consente a chiunque oltrepassi la porta di trasformarsi in un animale. Non è mai stato chiarito da cosa dipenda la scelta dell'animale in cui ci si trasforma, una volta si accenna a qualche legame spirituale. Il ritorno attraverso la porta trasforma di nuovo da animale a essere umano e funziona anche per un fantasma che ha posseduto il corpo di un animale.

Chiave cambia tempo

Presente momentaneamente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Fa funzionare un vecchio orologio a pendolo che consente all'utilizzatore di osservare gli eventi passati senza però poter interagire con essi. L'orologio è però limitato a un periodo di tempo specifico che va dal 13 gennaio 1775 fino al 31 dicembre 1999.

Chiave Alpha

Attualmente solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! L'arma da usare contro la chiave Omega. Rimuove i demoni dalle persone possedute, semplicemente inserendola nel loro corpo, e li uccide trasformandoli in metallo sussurrante, la lega di cui sono fatte le chiavi.

Chiave del Filosofo

Presente al momento solo nel fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Fornisce l'accesso a un dispositivo che permette di vedere alcuni luoghi e dove si trovano determinate persone.

Chiave dell'orsacchiotto

Solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di controllare dei determinati pupazzi di stoffa.

Chiave Reali

Solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre una porta verso la realtà.

Chiave della casa delle bambole (o del mondo in miniatura)

Solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre appunto la casa delle bambole e porta l'utilizzatore nel mondo in miniatura di quest'ultima.

Chiave scoiattolo

Esclusiva dei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di controllare gli scoiattoli.

Regola di Riffel

Una sorta di incantesimo che ha a che fare con le chiavi.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Si attiva entrando in Keyhouse e fa in modo che gli adulti non riescano a vedere la magia o il potere delle chiavi.

HD IDW

Chiave serra

Presente solo nei fumetti

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Va inserita nella serra di Keyhouse e permette di controllare le piante al suo interno.

Chiave del gufo

Appare solo in una copertina del fumetto.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di controllare il misterioso automa del gufo che viene usato più volte nel corso della storia di Keyhouse.

Chiave della luna

Solo nei fumetti

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Una chiave che permette di aprire la luna come fosse una porta e di raggiungere l'aldilà.

Chiave morso

Presente solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre una misteriosa porta che da accesso ad una stanza con un paio di denti a punta e una lingua che trasformano l'utilizzatore in un vampiro.

Chiave delle catene

Solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di controllare il guardiano delle catacombe che si estendono sotto Keyhouse.

Chiave cambia età

Esclusiva dei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Apre una porta in keyhouse che una volta attraversata cambia l'eta di chi attraversa. Non è mai stato chiarito se l'età possa essere scelta o se decida arbitrariamente la chiave.

Chiave IDW

Questa chiave è praticamente un easter egg che apre una porta nel mondo della IDW Comics che ha pubblicato i fumetti.

Chiave di spine

Solo nei fumetti.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Permette di controllare le rose.

Worl War Key e altre chiavi

HD IDW

Joe Hill e Gabriel Rodriguez hanno confermato che è in lavorazione anche un ulteriore serie di 6 volumi chiamata World War Key in cui saranno presenti altre chiavi ambientata nella Guerra d'Indipendenza Americana, nella Guerra Civile e nella Seconda Guerra Mondiale.

Nel fumetto vengono inoltre mostrate altre chiavi di cui però non si conosce l'utilizzo:

Chiave Yin-Yang

Chiave punto di domanda

Chiave giocattolo

Chiave degli Illuminati

Chiave dado

Chiave esplosiva

Chiave a stella

Altre 2 chiavi di cui è difficile riconoscere il simbolo

Se volete avere altre informazioni sulle chiavi potete tenere d'occhio anche la pagina ufficiale curata da Joe Hill.

Ora che avete una guida tanto completa alle chiavi del regno, dovete solo stare attenti a quali porte aprire e chissà che un giorno non compaia anche una chiave Netflix da qualche parte in grado di unire fumetto e serie TV insieme.