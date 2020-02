Locke & Key, le chiavi magiche esistono e si possono acquistare

TV NewsCuriosità

di Simone Alvaro Segatori - 09/02/2020 12:52

I manufatti di Keyhouse sono realtà in queste bellissime riproduzioni che oltre a ricreare le chiavi della serie creano anche un collegamento con altre opere di Joe Hill.

Se avete visto la serie TV Netflix di Locke & Key oppure letto i tanti fumetti creati da Joe Hill e Gabriel Rodriguez (qui l'ordine di lettura completo) è impossibile che non vi siate innamorati delle chiavi magiche di Keyhouse. Questi antichi manufatti di metallo sussurante sono infatti un vero gioiello di design e dettagli e grazie al lavoro di Skelton Crew Studio LLC ora sono realtà.

Le repliche ufficiali e dettagliatissime delle chiavi di Locke & Key

Skelton Crew Studio LLC è un'azienda specializzata nella creazione di repliche di oggetti provenienti dal panorama fumettistico mondiale. Sul loro sito infatti potete trovare gadget usciti direttamente da Hellboy, B.P.R.D, Head Lopper e tantissimi altri fumetti.

HD Skelton Crew Studio LLC Le repliche degli oggetti visti in B.R.P.D.

Tra le loro migliori opere però ci sono le chiavi di Locke & Key oltre che una sezione dedicata proprio a Joe Hill, il creatore della serie sulle chiavi magiche, in cui trovare anche adesivi e action figures sull'opera.

Tra le chiavi realizzate da Skelton Crew Studio LLC ci sono però anche delle rarità che non sono mai apparse nei fumetti della serie ma che sono state solo accennate o nominate, oppure create successivamente ispirandosi a quelle dei fumetti. Tra queste, sul sito Joehill.nl potete trovare una collezione delle chiavi realizzate con i loro poteri tra cui la Chiave Reali per uscire dai fumetti ed entrare nella realtà e la misteriosa Chiave Enigma.

HD Skelton Crew Studio LLC Le chiavi più rare del regno

Locke & Key: l'easter egg che lo collega a NOS4A2

Se guardate attentamente nel catalogo del sito, nella sezione chiamata Joe Hill Collection potrete trovare anche un easter egg che collega il mondo di Locke & Key a quello dell'altra opera di Hill ovvero NOS4A2. L'easter egg in questione è una chiave a forma di bastoncino di zucchero visto nel mondo di sogno di NOS4A2, serie letteraria di Hill, da cui è stata tratta l'omonima serie TV con Zachary Quinto.

HD Skelton Crew Studio LLC

Un'idea originale che lascia sottintendere che esiste una chiave praticamente per qualsiasi cosa o verso qualunque mondo.

L'edizione speciale di Locke & Key per la stampa Americana

La mania della riproduzione delle chiavi sembra però aver colpito anche Netflix stessa che, per il lancio della serie TV di Locke & Key, ha inviato ai giornalisti statunitensi un box contenente un diario, una penna, un supporto per il tablet e 5 portachiavi che riproducono (da sinistra a destra) la chiave di fuoco, la chiave fantasma, la chiave apritesta, la chiave omega e la chiave ognidove.

La foto seguente è stata postata sul profilo imgur.com dell'utente filmgamegeek.

HD Utente Filmgamegeek di Imgur

Dove comprare le chiavi magiche di Locke & Key?

Acquistare queste bellissime riproduzioni non è però facile perché, oltre a essere prodotte in numero limitato (tranne le Legacy Edition che sono sempre disponibili), le chiavi non sono commercializzate nel nostro paese. Possono però essere acquistate a questo indirizzo al prezzo di 30 dollari circa + la spedizione (che si, fortunatamente è verso tutto il mondo).

Se preferite però, una delle ultime chiavi prodotte, la Chiave Fantasma con tanto di porta fantasma a farle da scatola, è però giunta anche su Amazon.com:

Skelton Crew Studio LLC

Dal mondo delle chiavi magiche di Locke & Key è tutto, ora non resta che sperare che la serie TV di Netflix e la nuova stagione (che pare già in produzione) spingano i produttori a portare questi bellissimi gadget anche da noi in modo da facilitare l'acquisto.