Oscars 2020: il commento della premiazione e tutti i vincitori [DIRETTA]

Chi vincerà i premi Oscar 2020? Per scoprirlo segui in diretta con MondoFOX la notte degli Academy Awards 2020: tutti i vincitori, i discorsi di ringraziamento, le battute, le lacrime e le gaffe aggiornate in tempo reale.

L'anno cinematografico 2019 si avvia a conclusione con il suo apice dorato: nella notte tra domenica 9 febbraio 2020 e lunedì 10 si svolgeranno le premiazioni degli Academy Awards, ovvero la notte degli Oscar. Dopo mesi di attesa sapremo finalmente chi porterà a casa la prestigiosa statuetta nel 2020. Come ogni anno, potrete seguire fino alle luci dell'alba la cerimonia in diretta in questo post, che verrà aggiornato in diretta con tutti i vincitori, categoria per categoria. Non solo! Con aggiornamenti costanti vi racconterò i momenti salienti della serata: i discorsi di ringraziamento, le battute taglienti, le gaffe, le lacrime e ogni momento destinato a diventare memorabile...gif e meme compresi!

Siete pronti? L'appuntamento con l'inizio della cerimonia è alle ore 00:30, ma potrete seguire in diretta il red carpet a partire dalle 23:00. Per tutte le informazioni relative a dove vedere la cerimonia e quali saranno i protagonisti, vi rimando agli articoli dedicati:

HD Academy Awards La locandina ufficiale della 92esima edizione degli Oscar

[ore 22:30]

Quando fotografi e intervistatori stavano per mettersi in posizione, ecco che un autentico acquazzone comincia a riversarsi su Los Angeles! Il red carpet è al coperto, ma dalla tettoia cominciano a scolare fiumi d'acqua. Le delicate attrezzature per le riprese potrebbero bagnarsi: il momento in cui i tecnici cominciano a mettersi al riparo (e ad avere reazione colorite all'evento improvviso) è immortalato da questo breve video:

Can you hear the screams of folks freaking out, as rain wets camera equipment? #oscars https://t.co/txJyEK2jre pic.twitter.com/yeiBJqWFih — LAT Entertainment (@latimesent) February 9, 2020

Oscar 2020: tutti i vincitori

Miglior Film

Le Mans '66 - La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta a…Hollywood

Parasite

Miglior Regia

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon-ho

HD Oscar 2020 Quentin Tarantino viene nominato come regista

Miglior Attore Protagonista

Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio, C'era una volta a...Hollywood

Adam Driver, Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, I due papi

Miglior Attrice Protagonista

Cythia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan, Piccole donne

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

HD Oscar 2020 L'attrice Florence Pugh conquista la sua prima nomination

Miglior Attore non Protagonista

Tom Hanks, Un amico straordinario

Anthony Hopkins, I due papi

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, C'era una volta a...Hollywood

Miglior Attrice Non Protagonista

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Piccole Donne

Margot Robbie, Bombshell

Miglior Sceneggiatura Originale

Rian Johnson, Knives Out - Cena con delitto

Noah Baumbach, Storia di un matrimonio

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairnes, 1917

Quentin Tarantino, C'era una volta a...Hollywood

Bong Joon-ho e Han Jin-won, Parasite

HD GettyImages La regista e sceneggiatrice Greta Gerwig conquista la nomination per la scrittura ma non per la direzione di Piccole donne

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Steven Zaillian,The Irishman

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Piccole Donne

Anthony McCarten, I due papi

Miglior Film Internazionale

Corpus Christi, Polonia

Honeyland, Macedonia del nord

I miserabili, Francia

Dolor y Gloria, Spagna

Parasite, Corea del Sud

Miglior Lungometraggio Animato

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Miglior Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior Fotografia

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

C’era una volta a…Hollywood

Miglior Montaggio

Le Mans '66 - La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Miglior Colonna Sonora

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: l'ascesa di Skywalker

Miglior Canzone Originale

I can't let you throw yourself away, Toy Story 4

(I'm gonna) Love Me Again, Rocketman

I’m Staying with You, Breakthrough

Into the Unknown, Frozen 2

Stand Up, Harriet

Migliori Scenografie

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a…Hollywood

Parasite

Migliori Costumi

The Irishman

Jojo Rabbir

Joker

Piccole donne

C’era una volta a…Hollywood

Miglior Makeup and Hairstyling

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del male

1917

Miglior Montaggio Sonoro

Le Mans '66 - La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a…Hollywood

Star Wars: l'ascesa di Skywalker

Miglior Missaggio Sonoro

Ad Astra

Le Mans '66 - La Grande Sfida

Joker

1917

C’era una volta a…Hollywood

Migliori Effetti Speciali

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: l'ascesa di Skywalker

Miglior Cortometraggio (Animato)

Dcera (daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Miglior Cortometraggio (Live Action)

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Maria

A Sister

Miglior Cortometraggio (Documentario)