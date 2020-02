Razzie Awards 2020, le nomination per i peggiori film dell'anno

Cinema

di Simona Vitale - 09/02/2020 01:57 | aggiornato 09/02/2020 02:02

Sono stati resi noti i nomi definitivi di tutti i candidati ai Razzie Awards 2020, che vanno a premiare i peggiori film, attori e registi della passata stagione cinematografica. Ecco tutte le nomination.

Il momento più temuto dai rappresentanti più illustri del cinema statunitense è arrivato: sono state rese note le candidature definitive ai Razzie Awards 2020, che vanno a premiare il peggio della passata stagione cinematografica.

La Golden Raspberry Foundation ha, infatti, annunciato le sue scelte per i peggiori film, attori e registi del 2019, un giorno prima che gli Academy Awards onorino i migliori esponenti dello stesso settore con la consegna dei ben più ambiti premi Oscar.

Le pellicole che hanno ottenuto il maggior numero di candidature sono Cats, A Madea Family Funeral e Rambo: Last Blood che hanno tutte portato a casa ben otto nomination.

Ricordiamo che il premio, non di certo ambitissimo, consiste in un lampone appoggiato su un nastro Super8, dipinto in oro e del valore di poco meno di cinque dollari.

Ma non perdiamo altro tempo: ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2020: come potete vedere non mancano le sroprese!

Peggior film

Cats

The Fanatic

Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Peggior attore

James Franco - Zeroville

David Harbour - Hellboy

Matthew McConaughey - Serenity - L'isola dell'inganno (Serenity)

Sylvester Stallone - Rambo: Last Blood

John Travolta - The Fanatic

Peggior attrice

Hilary Duff - Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)

Anne Hathaway - Attenti a quelle due (The Hustle) e Serenity - L'isola dell'inganno (Serenity)

Francesca Hayward - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral

Rebel Wilson - Attenti a quelle due (The Hustle)

Peggior attore non protagonista

James Corden - Cats

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (Joe)

Tyler Perry - A Madea Family Funeral (zio Heathrow)

Seth Rogen - Zeroville

Bruce Willis - Glass

Peggior attrice non protagonista

Jessica Chastain - X-Men - Dark Phoenix

Cassi Davis - A Madea Family Funeral

Judi Dench - Cats

Fenessa Pineda - Rambo: Last Blood

Rebel Wilson - Cats

Peggiore coppia sullo schermo

Qualsiasi palla di pelo di mezzi felini e mezzi umani in Cats

Jason Derulo ed il suo rigonfiamento dimezzato con la CGI in Cats

Tyler Perry e se stesso in A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente in Rambo: Last Blood

John Travolta e qualsiasi sceneggiatura abbia accettato

Peggior regista

Fred Durst - The Fanatic

James Franco - Zeroville

Adrian Grunberg - Rambo: Last Blood

Tom Hooper - Cats

Neil Marshall - Hellboy

Peggior sceneggiatura

Cats - scritto da Lee Hall e Tom Hooper e basato sul musical di Andrew Lloyd Webber, ispirato al libro di T. S. Eliot

Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate) - Daniel Farrands

Hellboy - Andrew Cosby

A Madea Family Funeral - Tyler Perry

Rambo: Last Blood - Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone

Peggior prequel, remake, rip-off o sequel

X-Men - Dark Phoenix (Dark Phoenix)

Godzilla II - King of the Monsters (Godzilla: King of the Monsters)

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Razzie Redeemer Award

Jennifer Lopez - Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers)

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

Keanu Reeves - John Wick 3 - Parabellum e Toy Story 4

Adam Sandler - Diamanti grezzi (Uncut Gems)

Will Smith - Aladdin

Peggiore disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica

Dragged Across Concrete

Sharon Tate - Tra incubo e realtà (The Haunting of Sharon Tate)

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

I nomi dei "poco fortunati" vincitori dei Razzie Awards 2020 verranno resi noti prossimamente, mentre i vincitori dei premi Oscar saranno resi noti il 10 febbraio 2020.

Via: Deadline