Sanremo 2020: il cast de La mia banda suona il pop sul palco [VIDEO]

di Emanuele Zambon - 09/02/2020 10:25 | aggiornato 09/02/2020 10:54

Sul palco dell'Ariston, il cast del film diretto da Fausto Brizzi, in uscita al cinema il 20 febbraio. Ecco Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Diego Abatantuono e Paolo Rossi.

Sul palco dell'Ariston, nelle ultime battute del 70esimo Festival di Sanremo, il cast del film La mia banda suona il pop si esibito con un pezzo di repertorio della band protagonista della commedia diretta da Fausto Brizzi, in uscita al cinema il 20 febbraio.

Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini e Paolo Rossi si sono calati nei panni del gruppo I Pop Corn, intonando la hit "Cose Infinite", realizzata appositamente per il film. Raggiunti sul palco da Amadeus, i 4 - travestiti in modo da somigliare ai Cugini di Campagna - hanno scherzato sulla loro reunion (paragonata a quella dei Ricchi e Poveri), che nella pellicola di Brizzi rappresenta lo "start" narrativo delle vicende raccontate.

Il siparietto - è possibile guardarlo QUI - si è poi concluso con l'entrata in scena di Diego Abatantuono, che ne La mia banda suona il pop impersona il losco manager dei Pop Corn.

"Lui se crede Freddie Mercury e invece è Mauro Repetto degli 883". Così De Sica ha liquidato sul palco Paolo Rossi (molti se li ricorderanno insieme nel comico anni '80 Montecarlo Gran Casinò, oltre che in Poveri ma ricchissimi). Una delle tante gag studiate per presentare al pubblico dell'Ariston i componenti del gruppo musicale protagonista de La mia band suona il pop. Un poker di artisti che "una volta era più famoso dei Pooh", tornato ad esibirsi - per soldi, tanti - In Russia. Questo è ciò che racconta la commedia di Brizzi, che tra un titolo che strizza l'occhio ad una celebre hit di Ivano Fossati e la nostalgia canaglia per la musica del passato, mette in scena anche un furto rocambolesco e da ridere, prendendo perfino in prestito la DeLorean di Ritorno al futuro.